Filtres purificateurs pour climatiseurs Takao

PLUS-PRODUIT :

Une qualité d'air intérieure assurée grâce à une technologie neutralisant virus, bactéries et allergènes.

Une solution performante compatible avec la majorité de nos unités intérieures de climatisation.

Une solution facile d'installation et d'entretien.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Installation et entretien facilités

Les filtres se clipsent en un seul geste sur les pré-filtres des unités intérieures de climatisation. L'entretien se fait aisément par aspiration et rinçage à l'eau chaude tous les 3 mois.



Performance

Le recyclage de l’air permet de diminuer la taille des filtres afin d’éviter les pertes de charge tout en préservant leur efficacité.



Assainissement de l'air

Développés avec une technologie d'ions d’argent et conçus en matériau non tissé, nos filtres purificateurs peuvent capturer des particules plus petites que la poussière. Les ions d'argent et les enzymes contenus dans le filtre combattent efficacement les virus, les bactéries et les allergènes en les neutralisant.

Les filtres désactivent 99% des virus captés et captent 81,7% des allergènes et particules de moins de 5 microns.