Diffuseurs DFH-TWIN

DFH-TWIN est un ensemble de diffuseur & plénum conçu spécialement pour obtenir un meilleur niveau de confort et un haut rendement énergétique pour les installations à débit variable VAV. Grâce à la conception innovante du plénum équipé d’un plénum interne, le diffuseur DFH-TWIN ajuste la surface libre de soufflage selon les variations occasionnées par les registres de débit variable (VAV).



Pour les faibles débits, seule la partie périphérique extérieure du plénum travaillera. Pour les plus forts débits, l’ensemble de la superficie du plénum deviendra active, permettant de maintenir une vitesse de l’air suffisamment élevée sur toute la plage de débit pour garantir un taux d’induction suffisant et une bonne diffusion de l’air dans les zones à climatiser.



DFH-TWIN possède une plage de travail admettant une variation de débit de 75 % entre le débit maximal et minimal tout en gardant la stabilité de la veine d’air durant toute la variation, assurant ainsi l’effet Coanda à faibles débits en mode réfrigération et évitant la stratification en mode chauffage.



DFH-TWIN peut être utilisé d’une hauteur de 2,6 à 4 mètres et avec un différentiel de température allant jusqu’à 15º C.

PLUS-PRODUIT :

Une technologie brevetée pour un confort de diffusion et une qualité d'air intérieur sans failles

Évite les effets « douche froide » ou la stratification de l’air chaud

Un diffuseur parfaitement adapté aux systèmes à débits variables

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Un confort et une qualité d'air constants.

Le diffuseur DFH-TWIN dispose de la technologie TWIN brevetée, permettant de garantir l'effet Coanda, même avec de faibles débits. Le balayage se fait dans tout l'espace, favorisant une répartition homogène de l'air.

Polyvalence :

Le DFH-TWIN s'adapte parfaitement aux systèmes à débits variables.

Aucun raccordement électrique n'est nécessaire.

ΔT = 12°C.