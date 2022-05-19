Select Air : logiciel de sélection de la solution de ventilation et de désenfumage
Select Air vous permet de sélectionner la solution de ventilation et désenfumage la plus adaptée en pavillonnaire, collectif, tertiaire.
Vous pourrez sélectionner le caisson de ventilation, obtenir un devis estimatif et éditer un rapport détaillé (avec mise à disposition des documents techniques).
Les plus du logiciel Select Air :
- Intuitif : une interface claire pour trouver le produit qui correspond à vos besoins.
- Simple : quelques clics suffisent et un système d’aide est à disposition.
- Fonctionnel : comparateurs de produits, paramétrage du devis, configuration de votre centrale double flux tertiaire.
- Fiable : résultats en accord avec les réglementations en vigueur.
- Accessible également depuis une tablette.
- Un outil de calcul simple et pratique, intégré directement au sein de la plateforme professionnelle d’Atlantic Select Air.
Un module de simulation du taux de CO2 est intégré à Select Air
Renseignez les informations (surface de la pièce, taux de CO2 maximum, répartition des personnes dans la journée), le logiciel traduit les informations dans un graphique montrant l’évolution du niveau de concentration de CO2, la moyenne de CO2 (si présence dans la pièce), le maximum autorisé ainsi que l’indice ICONE.
Cet accompagnement complémentaire permet de s’assurer, lors du dimensionnement, que les niveaux de débits d’air calculés et estimés garantiront des concentrations de CO2 correctes. Une aide précieuse pour aller plus loin dans la pertinence des solutions proposées !
Accès direct à Select Air depuis REVIT
Il vous permet de réaliser facilement la sélection de vos produits sans quitter l’interface REVIT. Ce plug-in couvre tous les marchés (habitat individuel, logement collectif, bâtiment tertiaire). Il est gratuit et simple d’utilisation : il suffit de vous identifier et de le télécharger sur le site de la BIMothèque, en cliquant sur le bouton REVIT.
Gain de temps : Sélection de vos produits directement depuis REVIT, conservation de tous les liens de Select Air (téléchargement CCTP, synthèse, ...), Dimensionnement d’un réseau vertical simple en logement collectif conformément aux DTU/CPT/ATEC grâce à l’option de positionnement des bouches.
Qualité Optimisée : Intégration au fichier RFA des paramètres relatifs au point de sélection (aéraulique, acoustique, puissance, ...), Garantie de paramètres fiables : toute modification est prise en compte et possible tout au long de votre projet
En plus d’un accès direct à Select Air depuis REVIT, le plug-in BIM Groupe Atlantic vous donne également accès :
- au gabarit aéraulique Atlantic avec les accessoires réseaux aux normes françaises.
- à notre BIMothèque depuis REVIT.
- à l'outil de gestion des excentriques pour faciliter le tracé des réseaux.
Gagnez en facilité de pilotage de projet, rapidité, qualité, fiabilité !
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
