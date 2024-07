FLIGHT AIR : receveurs en flight

Découvrez la nouvelle génération de receveurs : Flight Air. Le matériau Flight est très résistant avec un revêtement antidérapant (classé PN24), il est plus léger et possède une hauteur réduite. Proposé en grandes dimensions jusqu’à 170 cm, il est idéal pour remplacer une baignoire.

Le traitement antibactérien incorporé dans la masse réduit jusqu'à 99% des bactéries, complète le nettoyage habituel et conserve son efficacité durant toute la vie du receveur.

Matériaux (détail) :