Notre nouvelle gamme de projecteurs forte puissance FLOODLIGHT MAX est spécialement dédiée à l’éclairage de grands espaces et notamment aux installations sportives.

Doté d’un flux lumineux allant jusqu’à 164 000 lumens, de 4 distributions lumineuses différentes ainsi que 3 niveaux de puissance (600, 900 et 1200 W), cette gamme est destinée à répondre aux exigences de nombreuses applications (terrains sportifs, grands espaces). Grâce à un schéma de câblage spécifique, il est tout à fait possible de réguler facilement le flux lumineux et l’éclairement selon les besoins.



L’étrier du FLOODLIGHT MAX est très polyvalent et stable : il est adapté à une installation à vis unique et offre une large plage de rotation des modules lumineux.

L’ensemble du corps du luminaire est conçu en aluminium. Lors de l’installation, la connexion se fait facilement et rapidement via quelques étapes par plug-and-play. Le bloc d’alimentation peut être installé sur l’étrier ou déporté en bas de mât.



Disponible dans différentes versions, avec différentes puissances, nos nouveaux luminaires permettent de répondre aux exigences de tous les projets grâce à leurs niveaux de performances et leurs caractéristiques.