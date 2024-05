FOAD AG13 | Connaître les fonctionnalités de chaque composant des poêles à granulés de bois

La formation AG13 est dispensée à distance en visio-conférence en direct avec le formateur, en deux séquences, avec des exercices individuels hors connexion (7 heures au total). Elle est éligible au plan de formation des entreprises.



Elle est adaptée à toutes personnes allant intervenir dans le domaine du chauffage au bois, plus particulièrement des poêles à granulés de bois (ou pellets).



Cette formation est nécessaire en prérequis de la formation AG14 « Concevoir l’installation des poêles à granulés de bois » ou AG7 « Réaliser les entretiens de A à Z des poêles à granulés de bois et des conduits de fumée ».



Les formations sont dispensées en 2 demi-journées de 3 heures le matin de 9h00 à 12h00 et 1h d'exercices individuels (hors connexion). Les sessions ont lieu sur deux jours consécutifs.

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Non En Alternance : Non À distance : Oui

Objectifs :

Comprendre le fonctionnement d’un poêle à granulés de bois (ou pellets) et connaître les composants

Connaître les différents types de poêles (ventilés, canalisables, hydrauliques…)

Connaître les points clés de l’installation dans l’habitat

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Poêle à bois - Maison Individuelle Montant : 540 € TTC Durée de la formation : 2 x 0,5 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Cette formation est nécessaire en prérequis de la formation AG14 | Concevoir l'installation des poêles à granulés de bois ou AG7 | Réaliser les entretiens de A à Z des poêles à granulés de bois et des conduits de fumée. Publics ciblés : L'AG13 est tout particulièrement adaptée à toute personne en lien avec l'activité liée aux poêles à granulés de bois (prescription, vente, conseil, contrôle, installation) – niveau initiation / débutant.

Programme :

Séquence I – 3 heures

Qu’est-ce qu’un poêle à granulés de bois ?

Les différents appareils et les technologies du marché (convection naturelle et forcée, canalisables, hydrauliques, mixtes bûches/granulés…)

Les esthétiques & le design, les matériaux (vermiculite, acier, fonte…)

Quelles puissances d’appareils ? Quel rendement ? quel prix ?

La régulation et les connexions wifi

Le granulé (ou pellets) parmi les combustibles bois énergie

Les idées reçues sur les poêles à granulés

Quels sont les composants du poêle à granulés de bois ?

Trémie, vis sans fin, ventilateur, motoréducteur, composants électriques…

Le pupitre (display) de commande du poêle à granulés.

Les composants à surveiller et comment les entretenir ?

Comprendre le raccordement électrique du poêle.

Séquence II - prévoir 1h

Travaux pratiques (exercices individuels hors connexion)

Séquence III – 3 heures

Quels travaux nécessaires pour installer un poêle à granulés de bois ?

Correction des exercices

Les principales règles d’entretien des poêles à granulés par l’utilisateur et par le professionnel.

Quelques règles de fumisterie (notions d’évacuation des fumées, arrivée d’air, débouché)

Les distances de sécurité vis-à-vis des matériaux combustibles

Les installateurs RGE : faire appel à un professionnel

Les aides fiscales et financières disponibles en 2021 pour les poêles à granulés de bois

Évaluation & clôture de la formation

