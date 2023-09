Avec la collection Formulaires et documents types, téléchargez les modèles de documents types pour faciliter la gestion technique et administrative de vos opérations de construction.

Avec notre nouvelle collection Formulaires et documents types, gagnez du temps dans la rédaction de vos documents grâce à des modèles de documents types à télécharger, prêts à l’emploi, sous format Word et Excel que vous pourrez personnaliser selon votre projet et vos besoins.

Une collection destinée aux professionnels de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, vous permettant de télécharger en toute simplicité les modèles de documents de vos opérations de construction, pour les travaux neufs et de rénovation, en marchés privés et en marchés publics.

Découvrez nos 4 thématiques :

Programmation et conception d’un projet de construction

Préparation du chantier et réalisation des travaux

Réception des travaux et exploitation du bâtiment

Sécurité et accessibilité des bâtiments

Ces formulaires sont disponibles sur la Boutique en ligne du CSTB en téléchargement.