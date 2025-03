Le Reef Intégral est un service en ligne indispensable pour consulter, exploiter et respecter l’ensemble des textes normatifs, techniques et réglementaires en vigueur nécessaires à la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de tous les bâtiments, quels que soient le type de bâtiment et la nature des travaux.

C'est aussi un accès en version numérique à plus de 110 guides édités par le CSTB.



Avec Le Reef Intégral, disposez d’un référentiel technique et réglementaire du bâtiment, complet et toujours à jour, soit plus de 6 100 références en vigueur dont plus de 4 700 en texte intégral et comprenant plus de 2 080 normes :