BOTANIPACK, système complet pour la végétalisation des toitures

Botanipack est destiné aux toitures-terrasses inaccessibles avec membrane EPDM et aux toitures inclinées avec pente ≤ 20 %.

Il se pose en climat de plaine jusqu’à 900 mètres. En climat de montagne uniquement sur éléments porteurs en maçonnerie, pente comprise entre 1 et 5 %.

Supports de poses autorisées : maçonnerie, dalle béton, tôles d’acier nervurées, panneaux bois et à base de bois, panneaux CLT en bois massif à usage structural sous DTA visant l’emploi.