La gamme de planchers Equatio chauffant-rafraîchissant, née de la collaboration entre Rector et Rehau, apporte aux futurs habitants le confort d’un plancher chauffant pour toute la maison : vide sanitaire, étage et haut de sous-sol.

Véritable barrière contre le froid et la chaleur, ses performances techniques dépassent largement celles exigées par la RE2020.



Les planchers de la gamme Equatio chauffant-rafraîchissant combinent les avantages d’un plancher isolant à l’efficacité des modules de plancher chauffant-rafraîchissant préfabriqués en usine par Rehau.

Élaborée avec nos poutrelles RSE, poutrelles en béton sans étai, nos entrevous Rectosten et des correcteurs de ponts thermiques, la gamme de planchers Equatio chauffant-rafraîchissant se compose :

Du plancher Equatio chauffant-rafraîchissant Étage, pour la réalisation de planchers d’étage chauffants

Du plancher Equatio chauffant-rafraîchissant VS, pour la réalisation de planchers chauffants sur vide sanitaire

Du plancher Equatio chauffant-rafraîchissant Haut de Sous-Sol, pour la réalisation de planchers chauffants en haut de sous-sol

Du plancher Equatio Duo, qui assure la réalisation de planchers chauffants de manière traditionnelle et économique

Optimisez vos performances thermiques et profitez d’une solution de plancher chauffant-rafraîchissant à coûts maîtrisés : les planchers Equatio chauffant-rafraîchissant sont des solutions prêtes à poser. Leur pose ne nécessite qu’une seule journée et ne requiert ni dalle flottante, ni isolant de surface.

Bénéficiez, à tout instant, d’un accompagnement chantier sur-mesure assuré par Rector et Rehau, en phase de d’étude tout comme en phase de réalisation.



Labels et Certifications :