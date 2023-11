Gamme HarmonyLine - Composition Alba : ensemble de menuiseries en aluminium (porte, porte de garage, fenêtres et volets roulants)

Harmony Line n’est pas uniquement une composition de fenêtres, de portes, de volets roulants et de portes de garage prêts à l’emploi, mais un système de conception synergique, en tenant compte du caractère unique d’un bâtiment.

DAKO propose 11 compositions complètes et prêtes à l’emploi en bois, PVC ou en aluminium en cinq variantes de couleurs. Les clients peuvent choisir les matériaux et le décor pour créer des ensembles harmonisés qui répondent à 100 % à leurs besoins. Alba, qui est une combinaison minimaliste de panneaux en aluminium lisse et d’accessoires en acier inoxydable brossé, est une des compositions le plus populaires.



L’ensemble Alba est une combinaison moderne de panneaux unicolores, minimaliste et en inox brossé. Cette composition en aluminium est parfaite pour les amateurs de classique intemporel.