Porte à ouvrant monobloc en aluminium avec revêtement en pierre NOEL

DAKO

La gamme HarmonyLine allie modernité et possibilité de personnalisation. Elle se compose de 11 ensembles complets en PVC, bois ou aluminium dont la composition NOEL.
La composition en aluminium NOEL est douce et sans prétention. Elle offre un minimalisme discret et un fraisage délicat. Elle se décline en plusieurs couleurs élégantes et subtiles.

Porte à ouvrant monobloc en aluminium
Épaisseur : 90 mm
Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm
Tôle aluminium : 3 mm à l'extérieur et 2 mm à l'intérieur
Performances thermiques : Ud = 0,66 W/m2.K.
Conforme RT 2012
Description : de l’extérieur : fraisages
Bâton de maréchal : Q-10, longueur 1000 mm
Dimensions : 1120 / 2100 mm

  • Aluminium
Les communiqués de la marque

DAKO au salon Nordbat 2024

DAKO

Nous vous invitons au salon Nordbat qui se tiendra du 10 au 12 avril 2024 à Lille Grand Palais. Vous trouverez le stand DAKO dans le hall K, au numéro 10. Nos nouveautés attendues : une fenêtre aluminium...

DAKO - Batiweb

DAKO : fabricant de fenêtres, portes, volets roulants et portes de garage est une entreprise familiale....

Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz
Pologne

