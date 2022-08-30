Porte à ouvrant monobloc en aluminium avec revêtement en pierre NOEL
La gamme HarmonyLine allie modernité et possibilité de personnalisation. Elle se compose de 11 ensembles complets en PVC, bois ou aluminium dont la composition NOEL.
La composition en aluminium NOEL est douce et sans prétention. Elle offre un minimalisme discret et un fraisage délicat. Elle se décline en plusieurs couleurs élégantes et subtiles.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Porte à ouvrant monobloc en aluminium
Épaisseur : 90 mm
Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm
Tôle aluminium : 3 mm à l'extérieur et 2 mm à l'intérieur
Performances thermiques : Ud = 0,66 W/m2.K.
Conforme RT 2012
Description : de l’extérieur : fraisages
Bâton de maréchal : Q-10, longueur 1000 mm
Dimensions : 1120 / 2100 mm
Matériaux
- Aluminium
