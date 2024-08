Organic Colors est une gamme de murs et plafonds démontables en laine de bois d'une vaste gamme de coloris. Couleurs vives et chaleureuses, teintes design et modernes ou encore coloris inspirés de la nature, la gamme Knauf Organic Colors saura vous inspirer.

À base de laine de bois d'épicéa d'1 ou 2 mm, minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux la gamme Organic apporte, en plafonds comme en murs, d'excellentes performances acoustiques.

Application :

Pose en intérieur sur ossature T24 ou T35

Pose en intérieur en fixation mécanique visible ou invisible : Locaux classés EA, EB et EB+, privatifs et collectifs dans tous types de bâtiments, neufs ou en réhabilitation. Knauf recommande une pose murale à partir de 1,80 m du sol afin d'éviter tout dommage sur les panneaux. Constructions hôtelières et de loisirs (théâtres, salles de spectacles, etc.), lieux publics qui nécessitent la maîtrise de la réverbération et l'amélioration de l'intelligibilité. À noter : pour les salles de sport, la résistance aux chocs de ballon implique une protection mécanique de type filet, uniquement derrière les buts.

Pose en extérieur en fixation mécanique visible uniquement (nous consulter) : Plafonds, ouvrages horizontaux sous abri tels que les préaux, auvents, sous-faces des avancées de toitures...



Les + KNAUF :

Démarche HQE ®

Résistance mécanique

Pose en milieu humide

Labellisé "Produit biosourcé, filière française"

Labels & Certifications (détail) :