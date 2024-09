Dalle de plâtre acoustique Knauf DANOloft

DANOloft® est une dalle de plâtre perforée pour plafond acoustique modulable.

Avec des microperforations carrées 3,5 x 3,5 mm au plus près du bord, les dalles DANOloft® combinent confort acoustique optimal et originalité du rendu. Les dalles DANOloft® sont vissées bords à bords, apportant un design monolithique et continu aux plafonds.

Application :

Tous types de projets sujets à des exigences esthétiques et acoustiques spécifiques.

Commerces, éducation, santé, culture, loisirs, bureaux, ERP, logements individuels et collectifs.

Réalisation de plafonds et murs à partir de 1,80 m.

Les + KNAUF :

Amélioration de l'absorption acoustique.

Fixation simple par vissage.

Démontage possible pour accéder au plénum ou remplacer une dalle.

Plénum réduit de 22 mm (ossature bois).

Rendu monolithique.

Fabriqué avec 30% de plâtre recyclé.

Labels & Certifications (détail) :