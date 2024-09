Plaque de plâtre Knauf Diamant 13 Cleaneo C

Knauf Diamant 13 Cleaneo C est une plaque de plâtre alliant la résistance aux charges lourdes, la résistance aux chocs et rayures grâce à sa Très Haute Dureté superficielle (THD), d'excellentes performances acoustiques et la technologie "air sain" de Knauf.

Cette plaque est particulièrement adapté dans les lieux nécessitant à la fois une exigence mécanique accrue, un fort isolement acoustique et une épaisseur de cloison réduite.

Les + KNAUF :

Disponible en version hydrofugée pour les pièces humides.

Facile à cintrer : Rayon mini à sec : 2,75 m. Rayon mini humidifié : 1,00 m.

Technologie Cleaneo (R) C.

Labels & Certifications (détail) :