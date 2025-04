PREVOYANCE : prévoyance du dirigeant indépendant

PRÉVOYANCE DU DIRIGEANT INDÉPENDANT, protégez votre avenir et celui de vos proches

Notre contrat offre aux travailleurs non-salariés du BTP et proches du BTP une protection financière complète en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès, tout en bénéficiant des avantages fiscaux de la loi Madelin.

Une protection modulable

Le contrat PRÉVOYANCE DU DIRIGEANT INDÉPENDANT* vous permet de composer votre couverture sur mesure en choisissant parmi un large éventail de garanties et d’options adaptées à vos besoins spécifiques.

Les garanties essentielles incluent :

- Le versement d’indemnités journalières** en cas d’incapacité temporaire de travail, pour maintenir votre niveau de revenu durant votre arrêt.

- Une rente en cas d’invalidité*** permanente totale ou partielle, assurant une stabilité financière en cas de diminution de votre capacité de travail.

- Une rente versée à vos proches en cas de décès, pour préserver leur niveau de vie.

Une adéquation parfaite aux besoins des dirigeants indépendants du BTP

Conçu spécifiquement pour les travailleurs non-salariés du secteur du BTP, ce contrat tient compte des réalités et des risques propres à votre métier.

Vous avez la liberté de choisir les montants des garanties en fonction de vos revenus, pour une protection réellement adaptée à votre situation.

Une couverture maximale

Au-delà des garanties de base, PRÉVOYANCE DU DIRIGEANT INDÉPENDANT propose des options complémentaires telles que :

- La garantie « rente conjoint », offrant une rente viagère, temporaire ou certaine à votre conjoint en cas de décès.

- La garantie « rente éducation »***, destinée à financer les études de vos enfants jusqu’à 25 ans.

- L’exonération du paiement des cotisations à compter du 91ᵉ jour d’arrêt de travail, allégeant vos charges en période difficile.

- La réduction de la franchise en cas d’hospitalisation.

Le professionnalisme récompensé

Les cotisations versées dans le cadre de ce contrat sont éligibles à la déduction fiscale selon la loi Madelin, optimisant ainsi la gestion de votre fiscalité personnelle.

En choisissant PRÉVOYANCE DU DIRIGEANT INDÉPENDANT, vous démontrez une gestion prévoyante et responsable de votre protection sociale et de celle de vos proches, renforçant ainsi la pérennité de votre activité.

* Contrat collectif à adhésion facultative régi par le code des assurances et souscrit auprès de L’Auxiliaire Vie BTP et de L’Auxiliaire BTP par l’Association de Prévoyance du BTP (AsPre BTP), organisme professionnel représentatif, en faveur de ses membres.

**Les indemnités journalières sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de remplacement.

*** La rente d’invalidité, la rente d’éducation et la rente de conjoint sont assujetties à l’impôt sur le revenu après application de l’abattement de 10 %.