HIGH BAY SENSOR : un éclairage économe pour les grandes hauteurs

Un éclairage efficace tout en réduisant les coûts d’exploitation pour vos applications avec grande hauteur sous plafond jusqu’à 12 mètres ? C’est possible grâce à l’efficacité accrue du luminaire HIGH BAY SENSOR et à son détecteur configurable.



Ce dernier permet de réaliser des économies d’énergie significatives avec détection haute fréquence de la lumière du jour et des mouvements.

La temporisation, le seuil et les valeurs de gradation peuvent être ajustés par étapes préprogrammées à l'aide de micro-interrupteurs sur le détecteur.



Partout où un éclairage 24 heures sur 24 est obligatoire mais pas forcément nécessaire, la fonction couloir permet de fournir efficacement la lumière nécessaire. L'éclairage peut être activé en fonction de la présence et, si nécessaire, de la lumière du jour pour répondre aux besoins individuels. S'il n'y a aucune détection de présence, il réduira l'intensité lumineuse au niveau défini ou s'éteindra complètement pendant un certain temps.



Les luminaires HIGH BAY SENSOR offrent un éclairage intelligent avec une efficacité lumineuse élevées dans les espaces dont la hauteur de plafond peut atteindre environ 12 mètres. Grâce à leur lumière à faible scintillement, ils offrent un maximum de sécurité et de confort au travail dans les entrepôts, les installations industrielles et les centres logistiques.