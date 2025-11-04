ConnexionS'abonner
illbruck - FA940 : Colle miroir

Tremco CPG France SAS

illbruck- FA940 est une colle silicone alcoxy à réticulation neutre, mono-composante et à haut module d’élasticité. 

Forme une colle élastique après polymérisation, elle est compatible avec un grand nombre de miroirs, conformément à la norme EN 1036-1 et convient également au collage de verres laqués.

Peut être utilisée sur la plupart des matériaux de construction courants, tels que :

  • Carrelages et surfaces émaillées
  • Aluminium et aluminium anodisé
  • Verre
  • Plastiques (sans risque de fissuration sur PMMA ou polycarbonate

Avantages

  • Grande résistance au cisaillement 
  • Faible odeur, sans solvant et sans isocyanate
  • Produit thixotrope (ne coule pas) 
  • Prise rapide 
  • Ne tâche pas la pierre naturelle

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Densité : environ 1,3 g/cm³
Temps de formation de peau : environ 10 minutes à 23°C et 50 % d’humidité relative
Vitesse de réticulation : environ 2,7 mm au cours des premières 24 heures à 23°C et 50 % d’humidité relative
 Perte de volume : environ 2 %
Résistance à la traction à 100 % d’allongement : environ 0,5 N/mm²
Allongement à la rupture : environ 110 %
Reprise élastique : environ 83 %
Dureté Shore A : environ 30
Température d’application : de +5°C à +40°C
 - Résistance à la température : de -40°C à +120°C en pointe
Température de stockage : de -5°C à +25°C

Matériaux

  • Silicone

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Tremco CPG France SAS

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

France


