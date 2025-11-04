illbruck - FA940 : Colle miroir
illbruck- FA940 est une colle silicone alcoxy à réticulation neutre, mono-composante et à haut module d’élasticité.
Forme une colle élastique après polymérisation, elle est compatible avec un grand nombre de miroirs, conformément à la norme EN 1036-1 et convient également au collage de verres laqués.
Peut être utilisée sur la plupart des matériaux de construction courants, tels que :
- Carrelages et surfaces émaillées
- Aluminium et aluminium anodisé
- Verre
- Plastiques (sans risque de fissuration sur PMMA ou polycarbonate
Avantages :
- Grande résistance au cisaillement
- Faible odeur, sans solvant et sans isocyanate
- Produit thixotrope (ne coule pas)
- Prise rapide
- Ne tâche pas la pierre naturelle
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Densité : environ 1,3 g/cm³
Temps de formation de peau : environ 10 minutes à 23°C et 50 % d’humidité relative
Vitesse de réticulation : environ 2,7 mm au cours des premières 24 heures à 23°C et 50 % d’humidité relative
Perte de volume : environ 2 %
Résistance à la traction à 100 % d’allongement : environ 0,5 N/mm²
Allongement à la rupture : environ 110 %
Reprise élastique : environ 83 %
Dureté Shore A : environ 30
Température d’application : de +5°C à +40°C
- Résistance à la température : de -40°C à +120°C en pointe
Température de stockage : de -5°C à +25°C
Matériaux
- Silicone
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
