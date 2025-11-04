illbruck - FA940 : Colle miroir

illbruck- FA940 est une colle silicone alcoxy à réticulation neutre, mono-composante et à haut module d’élasticité.

Forme une colle élastique après polymérisation, elle est compatible avec un grand nombre de miroirs, conformément à la norme EN 1036-1 et convient également au collage de verres laqués.

Peut être utilisée sur la plupart des matériaux de construction courants, tels que :

Carrelages et surfaces émaillées

Aluminium et aluminium anodisé

Verre

Plastiques (sans risque de fissuration sur PMMA ou polycarbonate

Avantages :