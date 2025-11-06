ConnexionS'abonner
illbruck FM340 : étanchéité durable des regards d’eaux pluviales

Publié le 06 novembre 2025

Illbruck FM340 résout les problèmes d’étanchéité des regards de visite avec une solution simple, durable et certifiée pour prévenir les désordres.
Les regards de visite, un point de vigilance essentiel pour les réseaux pluviaux

Dans le secteur du BTP, la construction et la rénovation des réseaux d'assainissement d'eaux pluviales (EP) dans le résidentiel nécessitent une attention particulière à l'étanchéité des ouvrages. Les regards de visite, notamment leurs rehausses en béton ou maçonnerie, sont des points singuliers où un défaut de jonction peut avoir des conséquences importantes.

Une étanchéité compromise au niveau des rehausses de regards EP entraîne un risque d'infiltration des eaux de ruissellement dans le sol environnant. Cette infiltration répétée peut, à terme, déstabiliser les fondations des constructions voisines par lessivage ou ramollissement des sols, menant à des tassements différentiels et l'apparition de fissures (voir les retours d'expérience de l'AQC ou de la SMABTP sur le sujet). Par ailleurs, un défaut d’étanchéité à la jonction entre éléments peut aussi favoriser l'intrusion de fines particules ou de racines dans le réseau, entraînant des risques d’obstruction et des besoins d’entretien accrus.

FM340 d’illbruck : la mousse PU monocomposante pour une étanchéité certifiée

Face à ces enjeux de pérennité et de conformité, illbruck a développé la mousse polyuréthane monocomposante FM340. Particulièrement adaptée au scellement, au collage et à l’étanchéité des rehausses de regards de visite destinés à l’évacuation des eaux pluviales sur supports en béton ou maçonnerie, elle offre une alternative technique aux solutions traditionnelles.

La FM340 s’expanse et durcit au contact de l’humidité de l’air et du support, garantissant une adhérence et une étanchéité exceptionnelles entre les éléments de regard. Sa formulation professionnelle répond à des critères de performance très précis :

  • Étanchéité prouvée : Le produit a fait l'objet d'un essai d'étanchéité mené par le MFPA Leipzig selon la norme DIN 4034 partie 2, garantissant aucune fuite après 48 heures à 0,8 bar de pression d’eau intérieure. C’est une validation essentielle pour les applications en eaux pluviales.
  • Polyvalence d'application : Le système est un 2 en 1, utilisable aussi bien avec un pistolet pour une pose précise qu’en mode manuel, s'adaptant à la configuration du chantier.
  • Stabilité et performance : Elle offre une très bonne stabilité dimensionnelle après durcissement, résiste à la chaleur et à l’eau, et bénéficie d'un temps de séchage rapide (tranchable après environ 120 minutes).

En fournissant une solution durable et certifiée pour un point critique des réseaux EP, illbruck FM340 permet aux professionnels du BTP de garantir la qualité et la durabilité de leurs installations, réduisant ainsi les risques de sinistres liés aux infiltrations et aux désordres structuraux.

 

