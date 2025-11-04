Illbruck - FM320 : Mousse PU Polyvalente Pistolable
illbruck - FM320 est une mousse polyuréthane mono-composante, qui s’expanse et durcit avec l’humidité de l’air et du support.
De qualité professionnelle, elle convient à tous les supports rencontrés dans la construction : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, polystyrène, polyester, PVC rigide. Convient parfaitement pour le remplissage de joints et de cavités dans la construction, renforcer l'isolation en périphérie des menuiseries.
Convient parfaitement pour le remplissage de cavités et autres opérations courantes (joints d‘élément en béton, traitement de fissures, joints entre panneaux isolants, joints de coffrage, etc.)
Utilisée pour toute opération d’insonorisation acoustique, d’isolation thermique et de remplissage de cavités.
Avantages :
- Composition à 27% d'huile biosourcée
- Résistance aux intempéries, à la chaleur et à l’humidité (la mousse durcie doit être protégée des rayons Ultraviolets)
- Sans HCFC
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Volume d’expansion élevé
- Peut être peint (ou enduit de plâtre)
- Pistolable uniquement
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Utilisation : Pistolable
Classe de réaction au feu : B3
Température limite d'application : Aérosols : +10°C à +30°C | Ambiante : +5°C à +35°C
Remplissage maximal du joint/de la cavité : 50%
Densité : 20 - 30
Temps de séchage : au toucher : 10 min | à trancher : 120 min | à coeur : 24h
Rendement : 19 litres
Conductibilité thermique : 0,036 W/(m.K)
Affaiblissement acoustique : 60 dB
Résistance à la température : permanent : -40°C à +90°C | temporaire : -40°C à +130°C
Conservation : dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, entre +10°C et +25°C
Stockage : 12 mois
Matériaux
- Polyuréthane
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Application pour toute opération d’insonorisation acoustique, d’isolation thermique et de remplissage de cavités.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Isolation
- étanchéité
- Joint
- Construction
- Mousse PU
Les communiqués de la marque
Les vidéos de la marque
Collage d'équerres et étanchéité : témoignage de DECOTECH
Pour réaliser le collage d'équerres et l'étanchéité de coupes d'onglet de menuiseries aluminium, l'entreprise DECOTECH a choisi les solutions illbruck.
Calfeutrement menuiserie métallique : témoignage de SCHAFFNER
Expert en menuiserie métallique, la société SCHAFFNER parle de nos mousses imprégnées et de notre support technique en vidéo.