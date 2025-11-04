Illbruck - FM320 : Mousse PU Polyvalente Pistolable

illbruck - FM320 est une mousse polyuréthane mono-composante, qui s’expanse et durcit avec l’humidité de l’air et du support.

De qualité professionnelle, elle convient à tous les supports rencontrés dans la construction : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, polystyrène, polyester, PVC rigide. Convient parfaitement pour le remplissage de joints et de cavités dans la construction, renforcer l'isolation en périphérie des menuiseries.

Convient parfaitement pour le remplissage de cavités et autres opérations courantes (joints d‘élément en béton, traitement de fissures, joints entre panneaux isolants, joints de coffrage, etc.)

Utilisée pour toute opération d’insonorisation acoustique, d’isolation thermique et de remplissage de cavités.

Avantages :