ConnexionS'abonner
Fermer

Illbruck - FM320 : Mousse PU Polyvalente Pistolable

Partager le produit
Tremco CPG France SAS

illbruck - FM320 est une mousse polyuréthane mono-composante, qui s’expanse et durcit avec l’humidité de l’air et du support. 

De qualité professionnelle, elle convient à tous les supports rencontrés dans la construction : béton, maçonnerie, pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, polystyrène, polyester, PVC rigide. Convient parfaitement pour le remplissage de joints et de cavités dans la construction, renforcer l'isolation en périphérie des menuiseries.

Convient parfaitement pour le remplissage de cavités et autres opérations courantes (joints d‘élément en béton, traitement de fissures, joints entre panneaux isolants, joints de coffrage, etc.) 

Utilisée pour toute opération d’insonorisation acoustique, d’isolation thermique et de remplissage de cavités.

Avantages

  • Composition à 27% d'huile biosourcée
  • Résistance aux intempéries, à la chaleur et à l’humidité (la mousse durcie doit être protégée des rayons Ultraviolets)
  • Sans HCFC
  • Bonne stabilité dimensionnelle
  • Volume d’expansion élevé
  • Peut être peint (ou enduit de plâtre)
  • Pistolable uniquement

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Utilisation : Pistolable
Classe de réaction au feu : B3
Température limite d'application : Aérosols : +10°C à +30°C | Ambiante : +5°C à +35°C
Remplissage maximal du joint/de la cavité : 50%
Densité : 20 - 30
Temps de séchage : au toucher : 10 min | à trancher : 120 min | à coeur : 24h
Rendement : 19 litres
Conductibilité thermique : 0,036 W/(m.K)
Affaiblissement acoustique : 60 dB
Résistance à la température : permanent : -40°C à +90°C | temporaire : -40°C à +130°C
Conservation : dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, entre +10°C et +25°C
Stockage : 12 mois

Matériaux

  • Polyuréthane

Labels et certifications

  • COV A+

Divers

Application pour toute opération d’insonorisation acoustique, d’isolation thermique et de remplissage de cavités.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.