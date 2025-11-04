illbruck - FM340 : Mousse pour réhausse de regard

illbruck - FM340 est une mousse polyuréthane monocomposante qui s’expanse et durcit au contact de l’humidité de l’air et du support. De qualité professionnelle, elle est idéale pour une application sur supports en béton ou en maçonnerie.

Particulièrement adaptée au scellement, au collage et à l’étanchéité des réhausses de regards de visite destinés à l’évacuation des eaux pluviales dans le secteur résidentiel.

Avantages :

Système 2 en 1 : pistolable et manuelle

Excellentes propriétés de collage, d’adhérence et d’étanchéité

Essai d’étanchéité MFPA Leipzig selon DIN 4034 partie 2

Bonne stabilité dimensionnelle

Résistante à la chaleur et à l’eau

Durcissement rapide

Labels et certifications (détail) :