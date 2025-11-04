ConnexionS'abonner
illbruck - FM340 : Mousse pour réhausse de regard

Tremco CPG France SAS

illbruck -  FM340 est une mousse polyuréthane monocomposante qui s’expanse et durcit au contact de l’humidité de l’air et du support. De qualité professionnelle, elle est idéale pour une application sur supports en béton ou en maçonnerie.

Particulièrement adaptée au scellement, au collage et à l’étanchéité des réhausses de regards de visite destinés à l’évacuation des eaux pluviales dans le secteur résidentiel.

  • Système 2 en 1 : pistolable et manuelle
  • Excellentes propriétés de collage, d’adhérence et d’étanchéité
  • Essai d’étanchéité MFPA Leipzig selon DIN 4034 partie 2
  • Bonne stabilité dimensionnelle
  • Résistante à la chaleur et à l’eau
  • Durcissement rapide

  • MFPA Leipzig 
  • GmbH

Composition : mousse de polyuréthane
Densité : comprise entre 15 et 30 kg/m³
Classement au feu : B3
Temps de séchage au toucher : environ 15 minutes
Tranchable après : environ 120 minutes
Séchage complet : environ 24 heures
Rendement (cartouche de 750 ml) : environ 37 litres de mousse expansée
Remplissage du joint : jusqu’à 60 % de son volume
Étanchéité : aucune fuite après 48 heures à 0,5 bar, puis 0,8 bar de pression d’eau intérieure
Température d’application : entre +5 °C et +35 °C
Température de l’aérosol : entre +10 °C et +30 °C (température idéale : 20 °C)

  • Polyuréthane

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
