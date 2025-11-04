illbruck - FM355 : Mousse à Faible Expansion

illbruck : FM355 est une mousse polyuréthane monocomposante à faible expansion, spécialement conçue pour offrir un dosage précis, réduire les pertes de découpe et limiter la pression exercée sur les supports, évitant ainsi tout risque de déformation.

Particulièrement adaptée au remplissage de joints et de cavités et idéale pour l’isolation périphérique des châssis de menuiseries. La mousse durcit par absorption de l’humidité de l’air et/ou du support.

Se distingue par une stabilité dimensionnelle maximale et une post-expansion minimale, garantissant un résultat propre et sans déformation des supports.

Avantages :

Système « 2 en 1 » : Utilisation Manuelle & Pistolable

Utilisable de -10°C à +35°C (La température d’application idéale est de 20°C. À -10°C, le rendement peut chuter de 40% et le temps de durcissement multiplié par 10)

Faible post-expansion

Très bonnes propriétés d’isolation thermique et acoustique

Excellente adhérence sur la plupart des matériaux courants

Sans gaz CFC, HCFC ni HFC

Durée de conservation longue : 24 mois

Labels et certifications (détail) :