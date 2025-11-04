ConnexionS'abonner
Fermer

illbruck - FM355 : Mousse à Faible Expansion

Partager le produit
Tremco CPG France SAS

illbruck : FM355 est une mousse polyuréthane monocomposante à faible expansion, spécialement conçue pour offrir un dosage précis, réduire les pertes de découpe et limiter la pression exercée sur les supports, évitant ainsi tout risque de déformation.

Particulièrement adaptée au remplissage de joints et de cavités et idéale pour l’isolation périphérique des châssis de menuiseries. La mousse durcit par absorption de l’humidité de l’air et/ou du support.
Se distingue par une stabilité dimensionnelle maximale et une post-expansion minimale, garantissant un résultat propre et sans déformation des supports.

Avantages

  • Système « 2 en 1 » : Utilisation Manuelle & Pistolable
  • Utilisable de -10°C à +35°C (La température d’application idéale est de 20°C. À -10°C, le rendement peut chuter de 40% et le temps de durcissement multiplié par 10)
  • Faible post-expansion
  • Très bonnes propriétés d’isolation thermique et acoustique
  • Excellente adhérence sur la plupart des matériaux courants
  • Sans gaz CFC, HCFC ni HFC
  • Durée de conservation longue : 24 mois

Labels et certifications (détail) :

  • EC1

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de mousse : Mousse de polyuréthane, pistorable ou manuelle avec la buse AA210
Densité : 20 à 30
Classification au feu : B3
Sec au toucher : Environ 10 minutes
Tranchable : Après 45 minutes
Polymérisation à cœur : 24 heures
Remplissage du joint : 90%
Résistance à la traction : 88 kPa
Allongement à la rupture : 31%
Résistance au cisaillement : 42 kPa
Conductivité thermique : 36 mW/DoK
Résistance à la compression à 10% : 34 kPa
Température d'application : -10 à +35 °C
Température de l'aérosol : +5 à +30 °C, température idéale de 20 °C

Matériaux

  • Polyuréthane

Labels et certifications

  • Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • COV A+

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.