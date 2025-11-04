illbruck - FM355 : Mousse à Faible Expansion
illbruck : FM355 est une mousse polyuréthane monocomposante à faible expansion, spécialement conçue pour offrir un dosage précis, réduire les pertes de découpe et limiter la pression exercée sur les supports, évitant ainsi tout risque de déformation.
Particulièrement adaptée au remplissage de joints et de cavités et idéale pour l’isolation périphérique des châssis de menuiseries. La mousse durcit par absorption de l’humidité de l’air et/ou du support.
Se distingue par une stabilité dimensionnelle maximale et une post-expansion minimale, garantissant un résultat propre et sans déformation des supports.
Avantages :
- Système « 2 en 1 » : Utilisation Manuelle & Pistolable
- Utilisable de -10°C à +35°C (La température d’application idéale est de 20°C. À -10°C, le rendement peut chuter de 40% et le temps de durcissement multiplié par 10)
- Faible post-expansion
- Très bonnes propriétés d’isolation thermique et acoustique
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux courants
- Sans gaz CFC, HCFC ni HFC
- Durée de conservation longue : 24 mois
Labels et certifications (détail) :
- EC1
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de mousse : Mousse de polyuréthane, pistorable ou manuelle avec la buse AA210
Densité : 20 à 30
Classification au feu : B3
Sec au toucher : Environ 10 minutes
Tranchable : Après 45 minutes
Polymérisation à cœur : 24 heures
Remplissage du joint : 90%
Résistance à la traction : 88 kPa
Allongement à la rupture : 31%
Résistance au cisaillement : 42 kPa
Conductivité thermique : 36 mW/DoK
Résistance à la compression à 10% : 34 kPa
Température d'application : -10 à +35 °C
Température de l'aérosol : +5 à +30 °C, température idéale de 20 °C
Matériaux
- Polyuréthane
Labels et certifications
- Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- COV A+
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Isolation
- étanchéité
- Joint
- Menuiserie
- Mousse PU
- Afficher plus
