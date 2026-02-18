Illbruck - TP654 : TRIO ML-TECH PRO - Pose tunnel

Illbruck - TP654 est un système d’étanchéité haut de gamme multifonctionnel imprégné et pré-comprimé dédié à la pose tunnel des menuiseries.

Sa structure en mousse multicouche associant cellule fermée et mousse imprégnée, intégrant une membrane interne innovante, garantit une étanchéité à l’air performante (Classe 1Rt) et une résistance à la pluie battante jusqu’à 1050 Pa. Solution 3-en-1, il assure à lui seul l’étanchéité à l’air, l’isolation thermique et acoustique (jusqu’à 60 dB). Pose simplifiée grâce à son adhésif intégré et installation possible dans les deux sens. Idéal pour projets à haute exigence énergétique et maisons passives.

Matériaux (détail) :

Mousse imprégnée

Mousse à cellule fermée

Membrane d’étanchéité interne

Face adhésive

Labels et certifications (détail) :