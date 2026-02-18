Podcast
Illbruck - TP654 : TRIO ML-TECH PRO - Pose tunnel

Tremco CPG France SAS

Illbruck - TP654 est un système d’étanchéité haut de gamme multifonctionnel imprégné et pré-comprimé dédié à la pose tunnel des menuiseries.

Sa structure en mousse multicouche associant cellule fermée et mousse imprégnée, intégrant une membrane interne innovante, garantit une étanchéité à l’air performante (Classe 1Rt) et une résistance à la pluie battante jusqu’à 1050 Pa. Solution 3-en-1, il assure à lui seul l’étanchéité à l’air, l’isolation thermique et acoustique (jusqu’à 60 dB). Pose simplifiée grâce à son adhésif intégré et installation possible dans les deux sens. Idéal pour projets à haute exigence énergétique et maisons passives.

Matériaux (détail) :

  • Mousse imprégnée
  • Mousse à cellule fermée
  • Membrane d’étanchéité interne
  • Face adhésive

Labels et certifications (détail) :

  • Normes CE
  • NF P 85-570+A1 (Classe 1Rt)
  • EN 1027
  • DIN 4102 B1
  • DIN EN 12667
  • DIN EN ISO 717-1

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance pluie battante : 1050 Pa (EN 1027)
Perméabilité à l’air : Classe 1Rt (NF P 85-570+A1)
λ < 0,045 W/m.K
Isolation acoustique : jusqu’à 60 dB
Sd < 0,5 m
Température de service : -30 °C à +80 °C
Classement feu : B1 (DIN 4102)
Plages joints : 6–15 mm & 10–25 mm

Labels et certifications

  • NF
  • Normes CE

Divers

Pose tunnel menuiseries extérieures
Calfeutrement derrière ITE, bardage ou vêture
Bâtiments basse consommation & passifs

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
