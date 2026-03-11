Paris Builders Show : participez aux Innovation Awards 2026 !
Publié le 11 mars 2026 à 12h20, mis à jour le 11 mars 2026 à 17h34, par Virginie Kroun
Des Renodays tous les ans, des changements de halls… Le Mondial du Bâtiment évolue en 2026, jusqu’à changer de nom, rebaptisé le Paris Builders Show.
S’il y a bien une chose qui ne change pas, c’est la tradition des Innovation Awards, qui rouvre ses inscriptions jusqu’au 15 mai 2026. Pour rappel, l’édition 2024 compte 300 dossiers pour 38 lauréats.
Deux nouvelles catégories métiers
L’édition 2026 porte sur « le bâtiment en mouvement ». Un thème qui se traduit par l’ajout de deux nouvelles catégories métiers, en bas dans la liste suivante :
- Gros œuvre, structure et enveloppe ;
- Construction Tech ;
- Start-up,
- IT et nouvelles technologies ;
- Machines de chantier, outillage, véhicules et équipements ;
- Menuiserie et façade ;
- Décarbonation ;
- Interior & Design ;
- Génie climatique ;
- Tertiaire / Génie climatique ;
- Salle de bains ;
- Protection solaire ;
- Appareillage électrique.
Ces deux derniers domaines reflètent chacun des tendances. D’un côté le besoin de protections pour le confort d’été. De l’autre, l’engouement pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) voire la connectivité du bâtiment.
Remise des trophées le 1er jour du salon
Quelles modalités ? Les exposants aux salons Batimat, Idéobain, Interclima et Renodays ont jusqu’au 15 mai 2026 pour s’inscrire en ligne.
Un jury d’experts se réunira en juin 2026 pour examiner les dossiers et désigner les lauréats. Les finalistes seront conviés le 2 juillet à une rencontre presse pour présenter leurs solutions en avant-première, devant les « médias nationaux et internationaux », précise l’organisateur RX France.
Remise officielle des trophées prévue à Porte de Versailles (Paris), le 28 septembre 2026, premier jour du salon.
