Tremco CPG : l'expertise technique au service de la performance et durabilité modulaire

La Construction Modulaire : Une réponse industrialisée aux enjeux du bâtiment

La construction hors-site, ou construction modulaire, s'impose comme un levier majeur pour moderniser le secteur du bâtiment en France. Face à une productivité en berne, au manque de main-d'œuvre qualifiée et à l'inflation des coûts, cette méthode industrialisée offre un potentiel de croissance dynamique, bien que ne représentant encore qu'une part modeste du marché.

Pour les professionnels (architectes, bureaux d'études et maîtres d'œuvre), l'adoption du modulaire induit de nouvelles exigences techniques. Garantir l'intégrité de la structure, l'étanchéité parfaite et la protection incendie des assemblages devient critique. C'est là que l'expertise de Tremco CPG se positionne comme un avantage stratégique pour assurer la conformité, la performance énergétique et la durabilité des projets.

Les atouts structurels de la construction hors-site

La construction modulaire consiste à fabriquer des éléments de bâtiment (modules) dans un environnement industriel contrôlé, avant leur transport et leur assemblage final sur le site. Ce processus rationalisé génère des bénéfices concrets par rapport aux méthodes traditionnelles :

Vitesse d'exécution et optimisation des délais : La fabrication en usine et la préparation des fondations sur site peuvent se dérouler simultanément . Cette superposition des tâches réduit significativement le calendrier global, permettant une livraison plus rapide. Le travail en environnement protégé élimine les retards liés aux intempéries, apportant une prévisibilité inégalée .

: La fabrication en usine et la préparation des fondations sur site peuvent se dérouler . Cette superposition des tâches réduit significativement le calendrier global, permettant une livraison plus rapide. Le travail en environnement protégé élimine les retards liés aux intempéries, apportant une . Qualité et précision industrielle garanties : La production en usine garantit une qualité et une précision difficiles à atteindre sur un chantier classique. Chaque module est soumis à des contrôles rigoureux, assurant une conformité parfaite, une traçabilité complète des matériaux et une finition irréprochable. Pour l'architecte, c'est la promesse d'une réduction des défauts de construction et d'une plus grande sérénité.

: La production en usine garantit une qualité et une précision difficiles à atteindre sur un chantier classique. Chaque module est soumis à des contrôles rigoureux, assurant une conformité parfaite, une traçabilité complète des matériaux et une finition irréprochable. Pour l'architecte, c'est la promesse d'une et d'une plus grande sérénité. Durabilité et performance environnementale : Le modulaire est un allié de la décarbonation. L'optimisation des matériaux en usine peut réduire le gaspillage jusqu'à 90 %. La gestion centralisée facilite le tri et la valorisation des déchets. En intégrant des matériaux biosourcés et une isolation optimisée, cette approche permet d'améliorer le bilan carbone des projets (jusqu'à 30 %) et de répondre efficacement aux exigences de la RE2020.

Les défis techniques et l'expertise Tremco CPG

L'assemblage des modules préfabriqués génère des points de faiblesse qui nécessitent des solutions techniques de pointe pour maintenir la performance structurelle, énergétique et la sécurité :

1. Assurer une étanchéité parfaite des jonctions

Les points de jonction entre modules (façades, menuiseries, etc.) sont critiques pour l'étanchéité à l'air et à l'eau. Une défaillance peut entraîner des infiltrations, des pertes thermiques et des désordres structurels.

La solution Tremco CPG : Les systèmes d'étanchéité illbruck sont spécifiquement conçus pour ces points sensibles. Nos membranes et mousses imprégnées, comme la solution i3, garantissent la triple fonction essentielle (étanchéité à la pluie battante, isolation thermique/acoustique et étanchéité à l'air). Testées et certifiées, ces solutions garantissent une performance durable et une rapidité de mise en œuvre, s'alignant parfaitement sur la logique industrielle du modulaire.

2. Garantir l'intégrité structurelle par un collage haute performance

Le collage structural remplace de plus en plus les fixations mécaniques pour l'assemblage des façades et des composants. Il offre une meilleure répartition des contraintes, une plus grande liberté architecturale et une productivité accrue, mais exige une expertise technique rigoureuse.

La solution Tremco CPG : Nos adhésifs hybrides de haute performance, notamment ceux de la gamme illbruck SP, offrent une adhérence exceptionnelle sur une multitude de supports (métal, bois, composites). Formulés pour résister aux contraintes mécaniques, aux UV et aux variations de température, ils assurent la pérennité de l'assemblage. Notre support technique inclut le calcul de dimensionnement des joints de colle et des tests de compatibilité en laboratoire pour valider chaque application, garantissant une harmonie esthétique et fonctionnelle.

3. Intégrer la protection passive contre l'incendie (PPCI)

La sécurité incendie est non négociable. Les traversées de réseaux (câbles, tuyauteries) et les joints de dilatation entre les modules doivent être traités par des systèmes de calfeutrement coupe-feu pour prévenir la propagation du feu, de la fumée et des gaz toxiques.

La solution Tremco CPG : Nullifire et Winco Technologies proposent une gamme complète de solutions PPCI certifiées selon les normes européennes et françaises. Mastics, colliers, manchons intumescents, pare-pluie et pare-vapeur incombustibles sont conçus pour une installation simple et fiable. Ils assurent le rétablissement du degré de résistance au feu des parois et planchers, garantissant la conformité réglementaire et la sécurité des occupants. Nullifire a notamment développé la technologie GXT (Graphite eXpansion Technology) pour une rapidité et une facilité de mise en œuvre optimisées.

Tremco CPG : Le partenaire technique pour l'excellence modulaire

Le succès de la construction modulaire repose sur la maîtrise des détails techniques et le choix de systèmes éprouvés. Tremco CPG va au-delà de la simple fourniture de produits. Nous offrons une expertise complète pour accompagner les professionnels du modulaire à chaque étape :

Portefeuille de solutions intégrées : Systèmes complets et compatibles pour l'étanchéité (illbruck), le collage, les sols (Flowcrete) et la protection incendie (Nullifire, Winco).

: Systèmes complets et compatibles pour l'étanchéité (illbruck), le collage, les sols (Flowcrete) et la protection incendie (Nullifire, Winco). Support technique expert : Assistance dans la conception, le choix des produits et la validation des solutions par des calculs et des tests en laboratoire.

: Assistance dans la conception, le choix des produits et la validation des solutions par des calculs et des tests en laboratoire. Vision axée sur la durabilité : Produits conçus pour améliorer la performance énergétique, réduire l'empreinte carbone et garantir une longévité équivalente à la construction traditionnelle.

En choisissant Tremco CPG, vous optez pour un partenaire qui comprend et résout les enjeux techniques du modulaire, vous donnant les moyens de réaliser des bâtiments innovants, performants et durables.