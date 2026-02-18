Illbruck - TP655 : TRIO ML-TECH ECO - Pose tunnel
Illbruck - TP655 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé conçu pour simplifier la pose tunnel.
Sa structure symétrique en mousse imprégnée et mousse à cellules fermées, reliée par un joint hybride étanche à l’air, garantit une excellente performance d’étanchéité (Classe 1Rt) et une résistance à la pluie battante jusqu’à 900 Pa. Solution tout-en-un, il assure étanchéité à l’air, isolation thermique et confort acoustique. Adapté aux joints de 5 à 25 mm, il s’installe facilement dans les deux sens. Idéal pour chantiers performants et conformes aux exigences maisons passives.
Matériaux (détail) :
- Mousse imprégnée
- Mousse à cellules fermées
- Joint hybride étanche à l’air
- Adhésif intégré
Labels et certifications (détail) :
- Normes CE
- NF P 85-570+A1 (Classe 1Rt)
- EN 1027
- DIN 4102 B1
- DIN EN ISO 12572
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Résistance pluie battante : 900 Pa (EN 1027)
Perméabilité à l’air : Classe 1Rt (NF P 85-570+A1)
Sd < 0,5 m
Valeur U jusqu’à 0,56 W/m²K (fenêtre 80 mm)
Température service : -30 °C à +80 °C
Classement feu : B1 (DIN 4102)
Plages joints : 5–25 mm
Labels et certifications
- NF
- Normes CE
Divers
Pose tunnel menuiseries extérieures
Calfeutrement derrière ITE ou bardage
Logements performants et BBC
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
- Fenêtre
- étanchéité
- Joint
- Mousse
- Tunnel
- Calfeutrement
