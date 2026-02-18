Podcast
Illbruck - TP655 : TRIO ML-TECH ECO - Pose tunnel

Tremco CPG France SAS

Illbruck - TP655 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé conçu pour simplifier la pose tunnel.

Sa structure symétrique en mousse imprégnée et mousse à cellules fermées, reliée par un joint hybride étanche à l’air, garantit une excellente performance d’étanchéité (Classe 1Rt) et une résistance à la pluie battante jusqu’à 900 Pa. Solution tout-en-un, il assure étanchéité à l’air, isolation thermique et confort acoustique. Adapté aux joints de 5 à 25 mm, il s’installe facilement dans les deux sens. Idéal pour chantiers performants et conformes aux exigences maisons passives.

Matériaux (détail) :

  • Mousse imprégnée
  • Mousse à cellules fermées
  • Joint hybride étanche à l’air
  • Adhésif intégré

Labels et certifications (détail) :

  • Normes CE
  • NF P 85-570+A1 (Classe 1Rt)
  • EN 1027
  • DIN 4102 B1
  • DIN EN ISO 12572

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance pluie battante : 900 Pa (EN 1027)
Perméabilité à l’air : Classe 1Rt (NF P 85-570+A1)
Sd < 0,5 m
Valeur U jusqu’à 0,56 W/m²K (fenêtre 80 mm)
Température service : -30 °C à +80 °C
Classement feu : B1 (DIN 4102)
Plages joints : 5–25 mm

Labels et certifications

  • NF
  • Normes CE

Divers

Pose tunnel menuiseries extérieures
Calfeutrement derrière ITE ou bardage
Logements performants et BBC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


