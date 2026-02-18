Illbruck - TP655 : TRIO ML-TECH ECO - Pose tunnel

Illbruck - TP655 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé conçu pour simplifier la pose tunnel.

Sa structure symétrique en mousse imprégnée et mousse à cellules fermées, reliée par un joint hybride étanche à l’air, garantit une excellente performance d’étanchéité (Classe 1Rt) et une résistance à la pluie battante jusqu’à 900 Pa. Solution tout-en-un, il assure étanchéité à l’air, isolation thermique et confort acoustique. Adapté aux joints de 5 à 25 mm, il s’installe facilement dans les deux sens. Idéal pour chantiers performants et conformes aux exigences maisons passives.

Matériaux (détail) :

Mousse imprégnée

Mousse à cellules fermées

Joint hybride étanche à l’air

Adhésif intégré

Labels et certifications (détail) :