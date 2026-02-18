Podcast
Illbruck - TP670 : ML-TECH PRO MENUISERIE - Système d’étanchéité de fenêtre

Tremco CPG France SAS

Illbruck - TP670 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé dédié à la pose en applique des menuiseries.

Sa structure multicouche associant mousse PVC à cellule fermée, mousse imprégnée et revêtement silicone étanche garantit une étanchéité à l’air Classe 1R et une résistance à la pluie battante jusqu’à 750 Pa minimum. Adapté aux joints de 3 à 30 mm, il offre des plages d’utilisation étendues et une décompression lente facilitant la mise en œuvre, même dès 0 °C. Résistant aux UV et directement exposable aux intempéries, il assure isolation thermique et acoustique jusqu’à 61 dB. Idéal en traverse basse avec TP654 et TP655.

Matériaux (détail) :

  • Mousse PVC à cellule fermée
  • Mousse imprégnée
  • Revêtement mastic silicone
  • Face adhésive

Labels et certifications (détail) :

  • Normes CE
  • NF P 85-570+A1 (Classe 1R)
  • DIN 18542
  • DIN EN ISO 717-1
  • DIN EN ISO 12572
  • DIN 4102

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Résistance pluie battante : 750 Pa (DIN 18542)
Perméabilité à l’air : Classe 1R (NF P 85-570+A1)
Isolation acoustique : jusqu’à 61 dB
λ < 0,046 W/m.K
Sd < 0,5 m
Température service : -30 °C à +90 °C
Application dès 0 °C
Classement feu : B1

Matériaux

  • PVC
  • Silicone

Labels et certifications

  • NF
  • Normes CE

Divers

Pose en applique
Pose en feuillure
Traverse basse en complément TP654 / TP655
Pose tunnel dormants < 60 mm
Exposition directe aux intempéries

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


