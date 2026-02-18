Illbruck - TP670 : ML-TECH PRO MENUISERIE - Système d’étanchéité de fenêtre

Illbruck - TP670 est un système d’étanchéité multifonctionnel imprégné et pré-comprimé dédié à la pose en applique des menuiseries.

Sa structure multicouche associant mousse PVC à cellule fermée, mousse imprégnée et revêtement silicone étanche garantit une étanchéité à l’air Classe 1R et une résistance à la pluie battante jusqu’à 750 Pa minimum. Adapté aux joints de 3 à 30 mm, il offre des plages d’utilisation étendues et une décompression lente facilitant la mise en œuvre, même dès 0 °C. Résistant aux UV et directement exposable aux intempéries, il assure isolation thermique et acoustique jusqu’à 61 dB. Idéal en traverse basse avec TP654 et TP655.

Matériaux (détail) :

Mousse PVC à cellule fermée

Mousse imprégnée

Revêtement mastic silicone

Face adhésive

