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Éric Simar nommé à la tête du GCCP

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Nomination
Publié le 24 avril 2026 à 16h00, mis à jour le 24 avril 2026 à 16h55, par Camille Decambu
Le groupement des métiers de la plomberie, de la couverture et du génie climatique de la FFB a élu le président de son conseil supérieur : Éric Simar.
©GCCP - Batiweb
©GCCP

Titulaire d’un BTS Energie équipement bâtiment chauffage climatisation et diplômé de l’Institut français de gestion, Éric Simar, âgé de 56 ans, a été élu président du conseil d’administration du GCCP. Il s'agit du groupement des entreprises de génie climatique, de couverture et de plomberie, rattaché à la Fédération française du bâtiment (FFB).

« Nos métiers sont des métiers d’avenir » 

 

Avant de prendre les rênes de l’entreprise CPIC, société basée a Arcueil (Val-de-Marne) et spécialisé en génie climatique et plomberie, M. Simar a débuté sa carrière au sein de l’entreprise Payet-Climax, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où il a forgé son expérience.

Engagé au sein de GCCP depuis 2010, il y exerce les fonctions de trésorier et secrétaire. Élu pour un mandat de trois ans à la tête du groupement, Éric Simar s’engage notamment à accompagner les entreprises sur des thématiques clés telles que la transmission, l’intégration des nouvelles technologies, la gestion des énergies et des fluides. Il tient également à encourager la féminisation du secteur pour attirer de nouveaux talents mais aussi l’intégration de l’intelligence artificielle dans les métiers du bâtiment.

« Je suis ravi de présider le GCCP au sein duquel je m’implique depuis plusieurs années. Nos métiers sont des métiers d’avenir et c’est un honneur de les faire connaître et de les valoriser auprès du plus grand nombre tout en accompagnant les entreprises de la filière », se réjouit Éric Simar.

Par Feryel Ben Aissia

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Camille Decambu
Journaliste - Batiweb

Camille Decambu est un nom collectif utilisé pour les publications réalisées par la rédaction de Batiweb.
Ces articles sont produits par l’équipe éditoriale du média, composée de journalistes spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction.

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