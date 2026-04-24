Éric Simar nommé à la tête du GCCP
Titulaire d’un BTS Energie équipement bâtiment chauffage climatisation et diplômé de l’Institut français de gestion, Éric Simar, âgé de 56 ans, a été élu président du conseil d’administration du GCCP. Il s'agit du groupement des entreprises de génie climatique, de couverture et de plomberie, rattaché à la Fédération française du bâtiment (FFB).
« Nos métiers sont des métiers d’avenir »
Avant de prendre les rênes de l’entreprise CPIC, société basée a Arcueil (Val-de-Marne) et spécialisé en génie climatique et plomberie, M. Simar a débuté sa carrière au sein de l’entreprise Payet-Climax, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), où il a forgé son expérience.
Engagé au sein de GCCP depuis 2010, il y exerce les fonctions de trésorier et secrétaire. Élu pour un mandat de trois ans à la tête du groupement, Éric Simar s’engage notamment à accompagner les entreprises sur des thématiques clés telles que la transmission, l’intégration des nouvelles technologies, la gestion des énergies et des fluides. Il tient également à encourager la féminisation du secteur pour attirer de nouveaux talents mais aussi l’intégration de l’intelligence artificielle dans les métiers du bâtiment.
« Je suis ravi de présider le GCCP au sein duquel je m’implique depuis plusieurs années. Nos métiers sont des métiers d’avenir et c’est un honneur de les faire connaître et de les valoriser auprès du plus grand nombre tout en accompagnant les entreprises de la filière », se réjouit Éric Simar.
Par Feryel Ben Aissia
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Plomberie
- Couverture
- Génie climatique
- Nomination
- FFB
- GCCP
- Afficher plus
Frappes sur l’Iran : vers une nouvelle crise énergétique ?
Il y a un avant-après diplomatique, mais aussi énergétique après la mort du dirigeant iranien Ali Khamenei ce week-end. Fermeture du détroit d’Ormuz, envolée des prix du pétrole et du gaz… On vous résume...
ITE : Obtention de l’ATEx BRV pour la plaque ondulée Eternit
La plaque ondulée Eternit franchit une nouvelle étape avec son ATEx BRV : expressive et durable, elle réaffirme son rôle dans la façade ventilée.
Frénéhard célèbre les 30 ans d’Anjou Color® : l'original
Frénéhard est fier de célébrer les 30 ans de sa marque emblématique Anjou Color®, référence incontournable dans l’univers des crochets d’ardoise.
Le statut de bailleur privé manque d'attractivité selon la FFB Grand Paris IDF
Adopté à l'Assemblée nationale, le statut de bailleur privé dans sa forme actuelle ne fait pas l'unanimité. La FFB Grand Paris Île-de-France demande au Sénat de renforcer son attractivité, alors que le...