Datacenters : des solutions constructives pour plus de sécurité

Des infrastructures critiques aux exigences élevées

Les centres de données sont au cœur de l’économie numérique. Ils doivent garantir une disponibilité continue des systèmes informatiques tout en protégeant des équipements à forte valeur stratégique.

La conception de ces bâtiments exige des performances élevées en matière de sécurité incendie, efficacité thermique, qualité de l’air et gestion de l’humidité, tout en assurant une étanchéité parfaite du bâtiment afin d’éviter les dommages liés aux infiltrations.

Pour répondre à ces enjeux, Tremco CPG, à travers toutes ses marques, met à disposition une gamme complète de solutions constructives spécifiquement adaptées aux infrastructures numériques.

Une protection incendie essentielle pour les infrastructures numériques

La sécurité incendie constitue un enjeu majeur dans les datacenters. Les solutions coupe-feu permettent de limiter la propagation des flammes, de la chaleur et des fumées entre les compartiments du bâtiment.

Pour ce faire, les systèmes dédiés aux joints linéaires et aux traversées de réseaux assurent une continuité de la protection autour des câbles, conduits et installations techniques. Cette approche de compartimentage permet de préserver les infrastructures critiques et de prolonger le temps d’intervention en cas d’incident.

Compartimentage coupe-feu autour des traversées techniques.

©Nullifire, une marque du Groupe Tremco CPG

Gestion optimisée des câbles et de la maintenance : le défi

Les centres de données évoluent en permanence avec l’ajout ou la modification d’équipements informatiques. Les solutions innovantes de gestion des passages de câbles permettent de maintenir un haut niveau de sécurité tout en facilitant les opérations de maintenance.

Avec son FZ100 Fire Safe Zone, Nullifire, une marque du Groupe, propose une solution tout-en-un de calfeutrement coupe-feu pour protéger tous les passages de câbles, tuyaux et réseaux dans un même périmètre. Grâce à la technologie GXT, ce module réagit à la chaleur en obstruant les interstices, assurant une résistance au feu maximale. Facile à installer, adaptable dans le temps et préfabriqué, le FZ100 simplifie la pose, réduit les déchets et permet d’ajouter de nouveaux réseaux sans compromettre la sécurité, idéal pour la construction hors-site et les environnements exigeants.

Des revêtements de sol techniques pour maîtriser l’électricité statique

Le sol constitue un autre point critique dans les environnements informatiques. Le simple déplacement des personnes peut générer des charges électrostatiques susceptibles d’endommager les équipements sensibles.

Les solutions de sols résine antistatiques permettent de :

dissiper les charges électrostatiques

améliorer la sécurité des installations

garantir une surface hygiénique et facile à entretenir

supporter les charges lourdes liées aux racks et aux infrastructures techniques.

Composition d’un revêtement ESD conçu pour les salles informatiques.

©Flowcrete, une marque du Groupe Tremco CPG

Étanchéité et durabilité des infrastructures

Les datacenters doivent également garantir une protection maximale contre l’humidité et les infiltrations. Les solutions d’étanchéité et d’imperméabilisation assurent la protection des structures, notamment pour les zones sensibles comme les systèmes de stockage d’eau utilisés pour le refroidissement.

Ces solutions contribuent à améliorer la durabilité des infrastructures et à garantir un fonctionnement fiable sur le long terme.

Une approche globale de la construction des datacenters

Grâce à l’expertise combinée de ses différentes marques, Tremco CPG propose une approche globale couvrant de nombreux domaines :

protection passive contre l’incendie

revêtements de sol techniques

étanchéité et imperméabilisation

collage et joints flexibles

isolation thermique et systèmes constructifs

solutions pour façades et toitures.

Cette complémentarité permet aux concepteurs et aux exploitants de centres de données de bénéficier de systèmes compatibles et certifiés, conçus pour répondre aux normes les plus exigeantes du secteur. Tremco CPG se pose en interlocuteur unique pour une adéquation assurée des différents systèmes entre eux.

Un seul partenaire, toutes les solutions réunies. ©Tremco CPG

Pour en savoir plus exit_to_app