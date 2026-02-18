Illbruck - TP680 : ML-TECH PRO - Façade

Illbruck - Le TP680 est un système d'étanchéité breveté pour façades, combinant deux technologies innovantes : une structure multicouche alliant mousse de PVC à cellules fermées et mousse imprégnée, avec un revêtement de mastic silicone intérieur.

Cette conception unique assure une étanchéité à l'air de haute performance (Classe 1R) et une résistance à la pluie battante jusqu'à 600 Pa.

Avantages principaux :

Performance acoustique exceptionnelle : Affaiblissement allant jusqu'à 61 dB.

Polyvalence de pose : Installation possible dans tous les sens (haut/bas ou bas/haut) avec une décompression maîtrisée pour faciliter la mise en œuvre.

Adaptabilité : Convient pour des joints de 6 à 30 mm.

Résistance : Peut rester directement exposé aux intempéries et répond aux exigences des constructions passives.

Application : Mise en œuvre possible dès 0°C grâce à un temps de décompression lent.

Matériaux (détail) :

Mousse PVC à cellule fermée

Mousse imprégnée

Revêtement mastic silicone

Face adhésive

Labels et certifications (détail) :