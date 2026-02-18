Illbruck - TP680 : ML-TECH PRO - Façade
Illbruck - Le TP680 est un système d'étanchéité breveté pour façades, combinant deux technologies innovantes : une structure multicouche alliant mousse de PVC à cellules fermées et mousse imprégnée, avec un revêtement de mastic silicone intérieur.
Cette conception unique assure une étanchéité à l'air de haute performance (Classe 1R) et une résistance à la pluie battante jusqu'à 600 Pa.
Avantages principaux :
- Performance acoustique exceptionnelle : Affaiblissement allant jusqu'à 61 dB.
- Polyvalence de pose : Installation possible dans tous les sens (haut/bas ou bas/haut) avec une décompression maîtrisée pour faciliter la mise en œuvre.
- Adaptabilité : Convient pour des joints de 6 à 30 mm.
- Résistance : Peut rester directement exposé aux intempéries et répond aux exigences des constructions passives.
- Application : Mise en œuvre possible dès 0°C grâce à un temps de décompression lent.
Matériaux (détail) :
- Mousse PVC à cellule fermée
- Mousse imprégnée
- Revêtement mastic silicone
- Face adhésive
Labels et certifications (détail) :
- Normes CE
- NF P 85-570+A1 (Classe 1R)
- DIN 18542
- DIN EN ISO 717-1
- DIN EN ISO 12572
- DIN 4102
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Étanchéité pluie battante : 600 Pa (DIN 18542)
Étanchéité à l'air : Classe 1R
Isolation acoustique : Jusqu'à 61 dB
Conductivité thermique : < 0,046 W/m/K
Réaction au feu : Classe B1 (DIN 4102)
Températures de service : -30° à +90°
Perméabilité vapeur d'eau : Valeur SD < 0,5 m
Résistance UV : Bonne
Matériaux
- PVC
- Silicone
Labels et certifications
- NF
- Normes CE
Divers
Calfeutrement de joints de dilatation de façade et entre panneaux préfabriqués.
Façade légère (mur-rideau).
Construction bois (Maisons à Ossature Bois - MOB et COB).
Panneaux type prémur (étanchéité à la laitance).
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Façade
- Isolation
- étanchéité
- Mousse
- Construction
- Afficher plus
