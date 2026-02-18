Podcast
Illbruck - TP680 : ML-TECH PRO - Façade

Tremco CPG France SAS

Illbruck - Le TP680 est un système d'étanchéité breveté pour façades, combinant deux technologies innovantes : une structure multicouche alliant mousse de PVC à cellules fermées et mousse imprégnée, avec un revêtement de mastic silicone intérieur.

Cette conception unique assure une étanchéité à l'air de haute performance (Classe 1R) et une résistance à la pluie battante jusqu'à 600 Pa.

Avantages principaux :

  • Performance acoustique exceptionnelle : Affaiblissement allant jusqu'à 61 dB.
  • Polyvalence de pose : Installation possible dans tous les sens (haut/bas ou bas/haut) avec une décompression maîtrisée pour faciliter la mise en œuvre.
  • Adaptabilité : Convient pour des joints de 6 à 30 mm.
  • Résistance : Peut rester directement exposé aux intempéries et répond aux exigences des constructions passives.
  • Application : Mise en œuvre possible dès 0°C grâce à un temps de décompression lent.

Matériaux (détail) :

  • Mousse PVC à cellule fermée
  • Mousse imprégnée
  • Revêtement mastic silicone
  • Face adhésive

Labels et certifications (détail) :

  • Normes CE
  • NF P 85-570+A1 (Classe 1R)
  • DIN 18542
  • DIN EN ISO 717-1
  • DIN EN ISO 12572
  • DIN 4102

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Étanchéité pluie battante : 600 Pa (DIN 18542)
Étanchéité à l'air : Classe 1R
Isolation acoustique : Jusqu'à 61 dB
Conductivité thermique : < 0,046 W/m/K
Réaction au feu : Classe B1 (DIN 4102)
Températures de service : -30° à +90°
Perméabilité vapeur d'eau : Valeur SD < 0,5 m
Résistance UV : Bonne

Matériaux

  • PVC
  • Silicone

Labels et certifications

  • NF
  • Normes CE

Divers

Calfeutrement de joints de dilatation de façade et entre panneaux préfabriqués.
Façade légère (mur-rideau).
Construction bois (Maisons à Ossature Bois - MOB et COB).
Panneaux type prémur (étanchéité à la laitance).

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Tremco CPG France SAS - Batiweb

Filiale du groupe américain RPM Inc., le groupe Tremco CPG - Construction Products...

12 rue du Parc. Oberhausbergen. CS73003
67033 Strasbourg Cedex 2
France

Plus d'informations


