Ilot et baffle acoustique Knauf Single Smart

Knauf Single Smart est un panneau acoustique en feutre absorbant PET (Polyéthylène Téréphtalate) conforme à la norme NF EN 15102. Il est destiné à la réalisation d'ilots et de baffles acoustiques pour l'habillage de plafonds et de murs intérieurs des locaux à faible hygrométrie. Ils permettent de maîtriser la réverberation des bruits et de lutter contre la pollution sonore.

Application :

Les bâtiments d’habitation.

Les bureaux et ERP hors IGH.

Les + KNAUF :

Très léger.

Découpe facile au cutter à la forme souhaitée.

Liberté de pose : intervalles et hauteurs en murs comme en plafonds.

Simplicité d’installation.

Bonnes performances acoustiques.

Matériaux (détail) :

PET (Polyéthylène Téréphtalate)

Labels & Certifications (détail) :