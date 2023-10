Indicateur d'humidité "VI-D4"

Batterie : 2 batteries LR6.

Dimensions : 150 x 90 x 33 mm.

Fourni avec 2 piles LR6 et housse de protection.

Technology : LeVI-D4 détermine le taux d’humidité d’un matériau en mesurant son impédance et résistance électrique. L’appareil créé un champ électrique alternatif à basse intensité, mesuré par l’appareil et détermine le % d’humidité.