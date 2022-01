Inox-Galva - Conduit de cheminée isolé polyvalent

Next

Les conduits de fumée polycombustibles isolés INOX-GALVA et INOX-INOX sont dix fois plus légers qu’un boisseau traditionnel.

Ils s’installent en neuf comme en rénovation. Ils permettent des dévoiements à 45° maximum (coudes à 15, 30 et 45°) et sont parfaitement adaptés aux charpentes modernes. L’isolation maintient une température de fumée idéale et garantit le meilleur fonctionnement de l’appareil de chauffage.

Configurations :

* Utilisation en neuf ou rénovation

* Montage conduit raccordé ou en attente

* Montage extérieur : gamme INOX-INOX

* Montage intérieur : gamme INOX-GALVA Eco-responsable : Participe à l’efficacité et au rendement des appareils à bois.

Personnalisation :

* Disponible dans toutes les teintes RAL (INOX-INOX)

* Diamètre 150 Noir Mat INOX-INOX disponible sur stock (P 9019), pour une finition parfaite sur toiture ardoise.

Spécificités techniques :

* Les éléments s’emboîtent facilement.

* La paroi intérieure lisse des éléments permet un écoulement parfait des fumées.

* Isolation laine de roche, sans liant, densifié haute température, injectée sous haute pression en usine.

* Légers, les conduits ne surchargent pas la structure des charpentes modernes.

* Ø150 à Ø280.

Normalisation et garantie :

* Garantie Décennale

* Marquage CE

* Testé CERIC

Compatibilité appareil :

Compatible pour tous les appareils à bois, gaz ou fioul

Le + Poujoulat :

* Rapide à installer

* Léger, pas de surchage de charpente

* Étanchéité parfaite par simple emboîtement

* Gamme d’accessoires communs des diamètres 180 à 230