Isolants en murs enterrés Knauf Perimaxx ULTRA et Perimaxx Resist

La gamme Knauf Perimaxx est la solution idéale pour isoler et drainer les murs de soubassement et les parois enterrés. Réalisée en panneaux de polystyrène expansé moulé comportant des plots et un parement en géotextile, cette gamme permet en une seule opération de concilier isolation par l'extérieur, drainage efficace et filtration des eaux de remblais.

Application :

Knauf Perimaxx Resist : la solution optimale :

1 à 2 niveaux de sous-sols, en fonction des charges

résistance thermique élevée, grâce au polystyrène gris

Knauf Perimaxx ULTRA : la solution grande profondeur :

jusqu'à 3 niveaux de sous-sols, grâce à la résistance compression élevée de ces panneaux, double de celle de la version ULTRA

couleur blanche des panneaux, qui se différencie de la version ULTRA.

Les + KNAUF :

Drainage des eaux de ruissellement intégré au panneau, remplaçant l’ajout d’une nappe à excroissance pour parois enterrées

Caractéristiques conformes aux Recommandations Professionnelles n°2 de la CSFE et certifiées par l’ACERMI

Mise en œuvre validée par une Enquête de Technique Nouvelle

Le + environnemental :

Chutes de panneaux avec géotextile décollé, recyclables avec le service Knauf Circular®

Matériaux (détail) :

PSE

Labels & Certifications (détail) :