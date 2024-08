Isolation thermique par l'extérieur Knauf Façade Vêtage

Le système Knauf Façade Vêtage est un procédé de protection renforcée des isolants PSE Knauf Therm ITEx Th38 SE, Knauf XTherm ITEx Sun+ et Knauf NEXTherm ITEx et des isolants polyuréthane Knauf Thane Façade.

Destiné principalement aux bâtiments présentant des risques élevés de dégradation, Knauf Façade Vêtage est le rempart optimal contre les chocs, le poinçonnement, le vandalisme et constitue également une protection complémentaire contre le feu.

Composition du système :

Panneaux rigides d’isolant thermique pour l’extérieur : Knauf Therm ITEx Th38 SE. Knauf XTherm ITEx Sun+. Knauf NEXTherm ITEx. Knauf Thane Façade.

Platines de fixation : platines Façade Vêtage chevillées au support.

Chevilles thermoplastiques : EJOT SDF-S 10V et SDF-S 10H.

Plaques ciment Aquapanel® Outdoor vissées aux platines.

Application :

Neuf et rénovation.

Maisons individuelles.

Bâtiments d'habitations collectives et tertiaires.

Établissements Recevant du Public (ERP).

Bâtiments industriels.

Les + KNAUF :

Protection renforcée contre les chocs et le vandalisme.

Système garanti par une ATEx du CSTB.

Possibilité de mise en oeuvre sans limite de hauteur.

Pose possible en rénovation sur une isolation existante.

Finition enduite.

Matériaux (détail) :