Isolation thermique par l'extérieur Knauf Thane Façade

DIMENSIONS : 1200 x 1000 mm hors tout, 1200 x 600 mm hors tout, sous condition de délai ou de quantités minimales.

ÉPAISSEURS : 40, 60, 70, 82, 90, 100, 120, 140 et 160 mm (épaisseurs 50, 110, 130 et 150 mm sous conditions de délai ou de quantités minimales).

BORDS : rainés bouvetés sur les 4 côtés et centrés à mi-épaisseur.

CONTRAINTE EN COMPRESSION À 10 % DE DÉFORMATION* : 150 kPa mini.

RÉACTION AU FEU* : Euroclasse D-s2, d0 selon le rapport de classement CSTB n° RA20-016.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE* : 0,022 W/(m.K).

ÉMISSIVITÉ (capacité d’un matériau à renvoyer de la chaleur par rayonnement) : 0,2 selon la norme NF EN 15976.

TRANSMISSION DE VAPEUR D’EAU Z* : 45 à 200.