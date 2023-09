ISYPLAN : béton autoplaçant pour planchers et dalles

ISYPLAN est un béton autoplaçant conçu pour la réalisation de planchers, dalles et dallages de maison individuelle. ISYPLAN est élaboré pour améliorer la cadence de bétonnage et réduire la pénibilité de la mise en œuvre. Cet avantage peut être accru grâce à la manutention par pompage qui garantit l‘intégrité et l‘homogénéité du produit.

ISYPLAN est formulé aussi bien pour une utilisation intérieure qu‘extérieure et a été spécialement développé pour un coulage du béton sans vibration. Améliore la productivité.

ISYPLAN est disponible également en formulation à empreinte environnementale réduite.