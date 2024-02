Joint de dilatation VMZINC pour l'étanchéité des raccords entre gouttières et chéneaux

Le joint de dilatation VMZINC est un accessoire pour la collecte des eaux pluviales. Il permet d'absorber les mouvements d'origine thermique du zinc (dilatation et retrait) et assure ainsi l'étanchéité à l'eau des raccords entre gouttières et chéneaux.

Il est proposé :

en rouleaux de 6000 mm pour les joints type 39

en rouleaux de 3000 mm pour les joints type 26

Prédécoupé en joint type 26 long. 218 mm pour gouttière de 25

Prédécoupé en joint type 26 long. 300 mm pour gouttière de 33

Labels & Certifications :