JULY+ colonne de douche

Les colonnes de douche July+ fabriquées en France, sont pensées pour faciliter votre quotidien.

Dotée de leurs cannes et fixations ajustables en hauteur à l'installation, elles sont idéales pour la rénovation. Le corps thermostatique vous offre une prise main facile avec son design carré aux angles arrondis. Accessible à tous, elle offre confort et sécurité tout en limitant la consommation d'eau et d'énergie.