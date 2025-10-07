K2 BasicRail BasicClip : système de montage pour toitures inclinées
Installation en seulement 4 étapes. Système le plus vendu avec homologation ETN.
Le système de montage BasicRail pour les installations solaires a été spécialement conçu pour les toits en tôle trapézoïdale.
Système de rails continus pour tôle trapézoïdale avec une meilleure gestion de la dilation thermique
Notre système le plus vendu- plus de 2 GW installés à travers le monde
Polyvalent, installation en seulement 4 étapes – convient aussi aux charges élevées
Matériaux (détail) :
- Système : Aluminium EN AW-6063 T66
- BasicClip : Polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux UV
Labels et certifications (détail) :
- Homologation ETN
- Assurance décennale 10 ans
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Orientation des modules : portrait et paysage
Épaisseur de la tôle : ≥ 0,5 mm pour l’acier et ≥ 0,5 mm pour l’aluminium
Bacs secs et panneaux sandwiches
Largeur de crête : minimum 20 mm
Dimensions du BasicRail (L × H) 63 mm × 22,5 mm
Matériaux
- Aluminium
- Fibre de verre
- Polyamide tissé
Divers
Toitures inclinées en tôle trapézoïdale
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
