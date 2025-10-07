ConnexionS'abonner
K2 BasicRail BasicClip : système de montage pour toitures inclinées

K2 Systems SARL
Installation en seulement 4 étapes. Système le plus vendu avec homologation ETN.

Le système de montage BasicRail pour les installations solaires a été spécialement conçu pour les toits en tôle trapézoïdale. 
Système de rails continus pour tôle trapézoïdale avec une meilleure gestion de la dilation thermique
Notre système le plus vendu- plus de 2 GW installés à travers le monde
Polyvalent, installation en seulement 4 étapes – convient aussi aux charges élevées

Matériaux (détail) :    

  • Système : Aluminium EN AW-6063 T66
  • BasicClip : Polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux UV

Labels et certifications (détail) :

  • Homologation ETN
  • Assurance décennale 10 ans

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Orientation des modules : portrait et paysage
Épaisseur de la tôle : ≥ 0,5 mm pour l’acier et ≥ 0,5 mm pour l’aluminium
Bacs secs et panneaux sandwiches
Largeur de crête : minimum 20 mm
Dimensions du BasicRail (L × H) 63 mm × 22,5 mm

Matériaux

  • Aluminium
  • Fibre de verre
  • Polyamide tissé

Divers

Toitures inclinées en tôle trapézoïdale

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
K2 Systems SARL - Batiweb

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique,...

19 av PRE de Challes
74940 Annecy le Vieux
France

Plus d'informations


