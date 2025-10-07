ConnexionS'abonner
Fermer

K2 SingleHook 4S : crochet de toit

K2 Systems SARL
Partager : 

Le SingleHook 4S est un crochet de fixation qui combine précision, robustesse et rapidité de pose. Grâce à ses réglages en hauteur et son bras ajustable, il permet une adaptation optimale pour répondre à 80% des tuiles présentes sur le marché.

Ce crochet garantit un alignement précis des rails, offrant ainsi une grande rigueur dans l’installation. Il permet un montage en position verticale, sans croisement de rails, ou en position horizontale, selon les besoins du projet.

Il est particulièrement adapté aux toitures en tuiles mécaniques, il a démontré sa fiabilité à de nombreuses reprises sur le terrain.

Matériaux (détail) :

  • Crochet : Aluminium EN AW-6063 T66
  • Vis : Acier inox A2

Labels et certifications (détail) :

  • Homologation ETN
  • Assurance décennale 10 ans

Fiche technique

Caractéristiques techniques

3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40, 47, 55mm)
27mm de réglage du bras
Hauteur totale 124 – 166mm
Prémonté avec Climber 36/48m et vis

Matériaux

  • Acier inoxydable
  • Aluminium

Divers

Toitures inclinées
Tuiles en terre cuite

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

K2 Systems SARL - Batiweb

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique,...

19 av PRE de Challes
74940 Annecy le Vieux
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.