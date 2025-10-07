K2 SingleHook 4S : crochet de toit

Le SingleHook 4S est un crochet de fixation qui combine précision, robustesse et rapidité de pose. Grâce à ses réglages en hauteur et son bras ajustable, il permet une adaptation optimale pour répondre à 80% des tuiles présentes sur le marché.

Ce crochet garantit un alignement précis des rails, offrant ainsi une grande rigueur dans l’installation. Il permet un montage en position verticale, sans croisement de rails, ou en position horizontale, selon les besoins du projet.

Il est particulièrement adapté aux toitures en tuiles mécaniques, il a démontré sa fiabilité à de nombreuses reprises sur le terrain.

Matériaux (détail) :

Crochet : Aluminium EN AW-6063 T66

Vis : Acier inox A2

Labels et certifications (détail) :