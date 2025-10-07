K2 SingleHook 4S : crochet de toit
Le SingleHook 4S est un crochet de fixation qui combine précision, robustesse et rapidité de pose. Grâce à ses réglages en hauteur et son bras ajustable, il permet une adaptation optimale pour répondre à 80% des tuiles présentes sur le marché.
Ce crochet garantit un alignement précis des rails, offrant ainsi une grande rigueur dans l’installation. Il permet un montage en position verticale, sans croisement de rails, ou en position horizontale, selon les besoins du projet.
Il est particulièrement adapté aux toitures en tuiles mécaniques, il a démontré sa fiabilité à de nombreuses reprises sur le terrain.
Matériaux (détail) :
- Crochet : Aluminium EN AW-6063 T66
- Vis : Acier inox A2
Labels et certifications (détail) :
- Homologation ETN
- Assurance décennale 10 ans
Fiche technique
Caractéristiques techniques
3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40, 47, 55mm)
27mm de réglage du bras
Hauteur totale 124 – 166mm
Prémonté avec Climber 36/48m et vis
Matériaux
- Acier inoxydable
- Aluminium
Divers
Toitures inclinées
Tuiles en terre cuite
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
