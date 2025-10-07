K2 Dome 6 : système de montage photovoltaïque
Le système K2 Dome 6 est une solution polyvalente et performante, conçue pour s’adapter à tous types de toitures terrasses. Grâce à une optimisation du lestage, basée sur les dernières normes en matière de soufflerie, il garantit une stabilité maximale tout en réduisant les charges inutiles.
Pour les toitures inclinées de plus de 3° ou présentant de faibles capacités de charge, le Dome 6 propose un système de fixation, via ancrage, assurant une attache fiable et sécurisée.
Le système se décline en plusieurs variantes, ce qui lui confère une grande flexibilité et lui permet de répondre efficacement aux exigences variées du marché, qu’il s’agisse de projets résidentiels, tertiaires ou industriels.
Matériaux (détail) :
- Système : Aluminium EN AW-6063 T66 et AW-6082 T6
- Windbreaker: Magnelis
- Tapis de protection Mat S: EPDM
- Petites pièces : Acier inoxydable (1.4301) A2-70
Labels et certifications (détail) :
- Homologation ETN
- Assurance décennale 10 ans
- Classement Broof (t3) --> Bâtimets ICPE et bâtimets ERP
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions autorisées des modules (L × l × h) : 1448-2390 × 950-1170 × 30-50mm
Taille minimale du système Dome 6 : 2 inclinaisons 10 ou 15° , simple ou double orientation
Fixation dans les coins des petits côtés ou sur les grands côtés
Lesté et sans fixation dans la toiture pour les toits ≤ 3° d’inclinaison
Avec fixation via le Dome FixPro pour les toitures > 3°
Matériaux
- Acier inoxydable
- Aluminium
Divers
Toitures terrasses < 10° couverture avec membrane ou bitumée, sur béton, graviers ou toitures végétalisées
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
K2 BasicRail BasicClip : système de montage pour toitures inclinées
Installation en seulement 4 étapes. Système le plus vendu avec homologation ETN. Le système de montage BasicRail pour les installations solaires a été spécialement...
K2 SingleHook 4S : crochet de toit
Le SingleHook 4S est un crochet de fixation qui combine précision, robustesse et rapidité de pose. Grâce à ses réglages en hauteur et son bras ajustable, il permet une...
K2 Carport : flexibilité et confort de stationnement énergétique
Les carports K2 ou les ombrières K2 offrent un confort de stationnement optimal grâce à une structure ingénieusement conçue. Disponibles en version simple ou...
K2 N-Rack : système de montage solaire flexible et robuste
Conçu pour les installations au sol, le système N-Rack se distingue par sa robustesse, sa simplicité et sa grande flexibilité. Il peut être fixé sur des pieux battus,...