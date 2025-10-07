K2 Dome 6 : système de montage photovoltaïque

Le système K2 Dome 6 est une solution polyvalente et performante, conçue pour s’adapter à tous types de toitures terrasses. Grâce à une optimisation du lestage, basée sur les dernières normes en matière de soufflerie, il garantit une stabilité maximale tout en réduisant les charges inutiles.

Pour les toitures inclinées de plus de 3° ou présentant de faibles capacités de charge, le Dome 6 propose un système de fixation, via ancrage, assurant une attache fiable et sécurisée.

Le système se décline en plusieurs variantes, ce qui lui confère une grande flexibilité et lui permet de répondre efficacement aux exigences variées du marché, qu’il s’agisse de projets résidentiels, tertiaires ou industriels.

Matériaux (détail) :

Système : Aluminium EN AW-6063 T66 et AW-6082 T6

Windbreaker: Magnelis

Tapis de protection Mat S: EPDM

Petites pièces : Acier inoxydable (1.4301) A2-70

Labels et certifications (détail) :