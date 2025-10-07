ConnexionS'abonner
K2 Dome 6 : système de montage photovoltaïque

K2 Systems SARL
Le système K2 Dome 6 est une solution polyvalente et performante, conçue pour s’adapter à tous types de toitures terrasses. Grâce à une optimisation du lestage, basée sur les dernières normes en matière de soufflerie, il garantit une stabilité maximale tout en réduisant les charges inutiles.

Pour les toitures inclinées de plus de 3° ou présentant de faibles capacités de charge, le Dome 6 propose un système de fixation, via ancrage, assurant une attache fiable et sécurisée.

Le système se décline en plusieurs variantes, ce qui lui confère une grande flexibilité et lui permet de répondre efficacement aux exigences variées du marché, qu’il s’agisse de projets résidentiels, tertiaires ou industriels.

Matériaux (détail) :    

  • Système : Aluminium EN AW-6063 T66 et AW-6082 T6
  • Windbreaker: Magnelis
  • Tapis de protection Mat S: EPDM
  • Petites pièces : Acier inoxydable (1.4301) A2-70

Labels et certifications (détail) :

  • Homologation ETN
  • Assurance décennale 10 ans
  • Classement Broof (t3) --> Bâtimets ICPE et bâtimets ERP

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions autorisées des modules (L × l × h) : 1448-2390 × 950-1170 × 30-50mm
Taille minimale du système Dome 6 : 2 inclinaisons 10 ou 15° , simple ou double orientation
Fixation dans les coins des petits côtés ou sur les grands côtés
Lesté et sans fixation dans la toiture pour les toits ≤ 3° d’inclinaison
Avec fixation via le Dome FixPro pour les toitures > 3°

Matériaux

  • Acier inoxydable
  • Aluminium

Divers

Toitures terrasses < 10° couverture avec membrane ou bitumée, sur béton, graviers ou toitures végétalisées

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
K2 Systems SARL - Batiweb

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique,...

19 av PRE de Challes
74940 Annecy le Vieux
France

Plus d'informations


