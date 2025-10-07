K2 Carport : flexibilité et confort de stationnement énergétique

Les carports K2 ou les ombrières K2 offrent un confort de stationnement optimal grâce à une structure ingénieusement conçue.



Disponibles en version simple ou double orientation, ils permettent l’installation de modules en format portrait avec une fixation directe sur le retour du cadre. La couleur de la structure est personnalisable selon les préférences, et des options supplémentaires — telles qu’une couverture en tôle trapézoïdale et un système d’évacuation des eaux pluviales — viennent compléter la solution pour une installation à la fois esthétique et fonctionnelle.

Matériaux (détail) :

Système : Aluminium et acier

Visserie : Acier inoxydable A2

Labels et certifications (détail) :