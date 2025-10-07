K2 Carport : flexibilité et confort de stationnement énergétique
Les carports K2 ou les ombrières K2 offrent un confort de stationnement optimal grâce à une structure ingénieusement conçue.
Disponibles en version simple ou double orientation, ils permettent l’installation de modules en format portrait avec une fixation directe sur le retour du cadre. La couleur de la structure est personnalisable selon les préférences, et des options supplémentaires — telles qu’une couverture en tôle trapézoïdale et un système d’évacuation des eaux pluviales — viennent compléter la solution pour une installation à la fois esthétique et fonctionnelle.
Matériaux (détail) :
- Système : Aluminium et acier
- Visserie : Acier inoxydable A2
Labels et certifications (détail) :
- Homologation ETN en cours pour le système K2 AquaRail uniquement
- Assurance décennale 10 ans une fois l'ETN terminé
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fixation sur pieux ou fondations béton
Inclinaison 10°
Distance entre deux portique : >10m
Matériaux
- Acier inoxydable
- Aciers
- Aluminium
Divers
Ombrière de parking
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
