ConnexionS'abonner
Fermer

K2 Carport : flexibilité et confort de stationnement énergétique

K2 Systems SARL
Partager : 

Les carports K2 ou les ombrières K2 offrent un confort de stationnement optimal grâce à une structure ingénieusement conçue.
 
Disponibles en version simple ou double orientation, ils permettent l’installation de modules en format portrait avec une fixation directe sur le retour du cadre. La couleur de la structure est personnalisable selon les préférences, et des options supplémentaires — telles qu’une couverture en tôle trapézoïdale et un système d’évacuation des eaux pluviales — viennent compléter la solution pour une installation à la fois esthétique et fonctionnelle.

Matériaux (détail) :    

  • Système : Aluminium et acier
  • Visserie : Acier inoxydable A2

Labels et certifications (détail) :

  • Homologation ETN en cours pour le système K2 AquaRail uniquement
  • Assurance décennale 10 ans une fois l'ETN terminé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fixation sur pieux ou fondations béton
Inclinaison 10°
Distance entre deux portique : >10m

Matériaux

  • Acier inoxydable
  • Aciers
  • Aluminium

Divers

Ombrière de parking

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

K2 Systems SARL - Batiweb

Nous réunissons nos forces : des systèmes de montage innovants, une technologie numérique,...

19 av PRE de Challes
74940 Annecy le Vieux
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.