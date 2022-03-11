Keepéo : Plateforme Dossiers d’Ouvrages Exécutés - 1 Corps d’état

Qui n’a jamais dû réaliser son DOE à la dernière minute, le soir ou le week-end ?



Keepéo est LA solution en ligne pour accompagner les artisans, TPE et PME dans la réalisation de leurs DOE. Désormais, vous savez quel contenu fournir, votre mise en page se fera en 1 clic et vous pourrez faire parvenir votre DOE immédiatement à votre client. (sans envoi d’email lourd ou d’impression)



La plateforme collaborative vous permet de :



RÉALISER SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT VOTRE DOE

Recommandation de documents à fournir selon votre métier

Mise en page automatique de votre DOE (Page de garde, Sommaire, pagination…)

Téléchargement du DOE en 1 clic en PDF ou en fichier ZIP

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES

Accès à la plateforme sur mobile, tablette et PC

Accès à vos équipes, au bureau ou lors des réunions de chantiers

Certitude de travailler sur la bonne version d’un plan (aucun risque d’erreur)

Accès à tous les DOE au même endroit, organisés et structurés de façon professionnelle

C’est facile, intuitif, 100% sécurisé, et bien plus rapide que les DOE actuels.



Lancez-vous, passez au DOE simple, rapide et en toute sérénité !