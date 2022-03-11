Keepéo : Plateforme Dossiers d’Ouvrages Exécutés - 1 Corps d’état

ConnexionS'abonner
Qui n’a jamais dû réaliser son DOE à la dernière minute, le soir ou le week-end ?

Keepéo est LA solution en ligne pour accompagner les artisans, TPE et PME dans la réalisation de leurs DOE. Désormais, vous savez quel contenu fournir, votre mise en page se fera en 1 clic et vous pourrez faire parvenir votre DOE immédiatement à votre client. (sans envoi d’email lourd ou d’impression)

La plateforme collaborative vous permet de :

RÉALISER SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT VOTRE DOE

  • Recommandation de documents à fournir selon votre métier
  • Mise en page automatique de votre DOE (Page de garde, Sommaire, pagination…)
  • Téléchargement du DOE en 1 clic en PDF ou en fichier ZIP

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES

  • Accès à la plateforme sur mobile, tablette et PC
  • Accès à vos équipes, au bureau ou lors des réunions de chantiers
  • Certitude de travailler sur la bonne version d’un plan (aucun risque d’erreur)
  • Accès à tous les DOE au même endroit, organisés et structurés de façon professionnelle

C’est facile, intuitif, 100% sécurisé, et bien plus rapide que les DOE actuels.

Lancez-vous, passez au DOE simple, rapide et en toute sérénité !

Caractéristiques techniques

Création de DOE assistée en ligne
Structure de DOE type prédéfinie
Diffusion du DOE en 1 clic
Gestion automatique des indices de plans
Partage de plan
Extraction en 1 Clic du contenu et de l’arborescence d’un fichier pour l’archivage

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Tertiaire

Keepéo - Batiweb

Keepéo est la plateforme collaborative qui permet la création et la gestion des DOE en...

621 rue du 11 novembre
76650 Petit-Couronne
France

