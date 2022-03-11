Keepéo : Plateforme Dossiers d’Ouvrages Exécutés – Multi Corps d’état
Keepéo est la plateforme digitale collaborative qui accompagne les acteurs du bâtiment et de l’immobilier durant la création et la gestion de leurs DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).
Cette solution digitale permet de piloter en ligne l’avancée du DOE, de certifier et de partager des documents tout en étant accompagné pas à pas avec nos équipes qualifiées. Les échanges sont fluidifiés entre les intervenants.
Keepéo, véritable valeur ajoutée pour la réalisation de vos DOE !
Les objectifs de notre plateforme :
- Dématérialiser le DOE et permettre la validation au fil de l’eau
- Fluidifier les échanges
- Rendre le DOE accessible à tous les intervenants
- Valoriser le travail de chacun
- Accroitre la réactivité
- Éco-responsable en évitant les exemplaires papiers
Au-delà de pouvoir sécurisé l’accès à vos documents et d’y avoir accès rapidement, la plateforme Keepéo vous permettra de maintenir à jour vos documents et de pouvoir les retrouver en 1 seul clic pendant 10 ans !
Keepéo est la plateforme qu’il vous faut pour passer vos DOE en ligne en toute sérénité !
Caractéristiques techniques
Paramétrage des dossiers en fonction des caractéristiques de vos chantiers
Proposition de documents types selon le corps de métier
Suivi des performances des intervenants
Relance des retardataires en un seul clic
Ajout de documents en Glisser-déposer
Recherche de l'information de façon simple (moteur de recherche)
Certification de documents
Diffusion rapide des DOE
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Tertiaire
