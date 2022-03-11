Keepéo est la plateforme digitale collaborative qui accompagne les acteurs du bâtiment et de l’immobilier durant la création et la gestion de leurs DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés).



Cette solution digitale permet de piloter en ligne l’avancée du DOE, de certifier et de partager des documents tout en étant accompagné pas à pas avec nos équipes qualifiées. Les échanges sont fluidifiés entre les intervenants.



Keepéo, véritable valeur ajoutée pour la réalisation de vos DOE !



Les objectifs de notre plateforme :

Dématérialiser le DOE et permettre la validation au fil de l’eau

Fluidifier les échanges

Rendre le DOE accessible à tous les intervenants

Valoriser le travail de chacun

Accroitre la réactivité

Éco-responsable en évitant les exemplaires papiers

Au-delà de pouvoir sécurisé l’accès à vos documents et d’y avoir accès rapidement, la plateforme Keepéo vous permettra de maintenir à jour vos documents et de pouvoir les retrouver en 1 seul clic pendant 10 ans !



Keepéo est la plateforme qu’il vous faut pour passer vos DOE en ligne en toute sérénité !