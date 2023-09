La gamme de descente, évacuation des eaux pluviales

Frénéhard propose une gamme complète d’éléments pour l’évacuation des eaux pluviales.

Cette gamme est composée de :

-> La boite à eaux carrée en acier galvanisé revêtue par thermolaquage après fabrication, garantie 10 ans pour une parfaite durabilité y compris en zone agressive. Les 6 couleurs RAL de série et les autres coloris RAL sur demande s’harmonisent parfaitement aux constructions architecturales, industrielles, tertiaires et aux maisons individuelles. La boite à eaux Frénéhard est systématiquement équipée d’une grille stop-feuilles, les interventions pour déboucher les descentes sont donc réduites. Ses dimensions sont standards mais la découpe pour la sortie d’eau pluviale est déjà prévue : plus qu’à emboiter la boite à eaux sur la descente !

Les boites à eaux sont disponibles en 3 dimensions :

200x200 mm (sorties ø 80 et 100mm)

250x250 mm (sorties ø 80 et 100mm)

300x300 mm (sorties ø 100 et 120mm)

-> Les colliers en acier P.G. pour descente à pointe/à sceller ou à embase ronds ou carrés. 185 teintes RAL sont disponibles afin de s’intégrer à la façade ou à la descente.

-> Les dauphins Frénéhard (fabriqués en France), esthétiques et résistants, sont conçus pour renforcer les pieds de descentes de gouttières, éviter leur écrasement et assurer l’évacuation des eaux pluviales. Plus solides, ils assurent une meilleure résistance en cas de choc (acier épaisseur 2 mm ; ne casse pas). Légers, ils facilitent le transport et la mise en œuvre sur chantier. Avec un large choix de coloris et un design épuré, ils s’intègrent parfaitement au bâti. Les dauphins entièrement galvanisés à chaud après galvanisation (intérieur, extérieur et extrémités) sont conformes à la norme NF EN 612. Les dauphins Frénéhard vous assurent une meilleure maitrise de votre chantier par un approvisionnement facilité comme pour la gestion de vos stocks quel que soit le modèle (droit, coudé (pour les dauphins cylindriques), Ø80, Ø100, Ø120), la longueur (0,5m / 1 m / 2 m) et la couleur (peinture poudre polyester, 185 teintes RAL). De plus, les dauphins sont compatibles avec des colliers FRENEHARD de la même dimension.