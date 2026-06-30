Le LAMILUX Flat Roof Access Hatch Service FE est une trappe d’accès vitrée et motorisée destinée aux toitures plates à usage technique.

Elle permet un accès sécurisé et confortable pour les opérations de maintenance, notamment sur les toitures végétalisées, les installations photovoltaïques ou les équipements de ventilation. Ses grandes dimensions, 90 × 250 cm ou 90 × 300 cm, permettent de l’associer à un escalier droit fourni sur site et facilitent le passage des personnes, des outils et des composants.

Le vantail s’ouvre progressivement jusqu’à environ 80° en 60 secondes au moyen de deux moteurs électriques. Le fonctionnement sur secteur 230 V recharge automatiquement les batteries intégrées, qui assurent environ 20 cycles d’ouverture en cas de coupure de courant. La construction en aluminium à rupture de pont thermique, la zone centrale isolée et le double système d’étanchéité contribuent aux performances thermiques et à l’étanchéité de l’ensemble.

Plusieurs vitrages isolants et de protection solaire sont disponibles, avec ou sans film mat, afin d’adapter l’apport de lumière naturelle, la protection contre la chaleur et l’intimité aux besoins du projet. Le produit convient aux bâtiments industriels, résidentiels et publics.

Matériaux (détail) :

Profilés en aluminium à haute résistance avec rupture de pont thermique

Zone centrale isolée

Double système d’étanchéité périphérique

Vitrage isolant en plusieurs variantes

Costière avec parement intérieur en tôle d’acier revêtue RAL 9016 et face extérieure en PRV dans une teinte proche du RAL 9016

Motorisations électriques et batteries intégrées

Labels et certifications(détail) :