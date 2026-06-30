LAMILUX Flat Roof Access Hatch Service FE
Le LAMILUX Flat Roof Access Hatch Service FE est une trappe d’accès vitrée et motorisée destinée aux toitures plates à usage technique.
Elle permet un accès sécurisé et confortable pour les opérations de maintenance, notamment sur les toitures végétalisées, les installations photovoltaïques ou les équipements de ventilation. Ses grandes dimensions, 90 × 250 cm ou 90 × 300 cm, permettent de l’associer à un escalier droit fourni sur site et facilitent le passage des personnes, des outils et des composants.
Le vantail s’ouvre progressivement jusqu’à environ 80° en 60 secondes au moyen de deux moteurs électriques. Le fonctionnement sur secteur 230 V recharge automatiquement les batteries intégrées, qui assurent environ 20 cycles d’ouverture en cas de coupure de courant. La construction en aluminium à rupture de pont thermique, la zone centrale isolée et le double système d’étanchéité contribuent aux performances thermiques et à l’étanchéité de l’ensemble.
Plusieurs vitrages isolants et de protection solaire sont disponibles, avec ou sans film mat, afin d’adapter l’apport de lumière naturelle, la protection contre la chaleur et l’intimité aux besoins du projet. Le produit convient aux bâtiments industriels, résidentiels et publics.
Matériaux (détail) :
- Profilés en aluminium à haute résistance avec rupture de pont thermique
- Zone centrale isolée
- Double système d’étanchéité périphérique
- Vitrage isolant en plusieurs variantes
- Costière avec parement intérieur en tôle d’acier revêtue RAL 9016 et face extérieure en PRV dans une teinte proche du RAL 9016
- Motorisations électriques et batteries intégrées
Labels et certifications(détail) :
- Étanchéité G5à la pluie battante : DIN EN 1027, classe E
- Résistance à la charge due au vent : DIN EN 12211, classe C5
- Perméabilité à l’air : DIN EN 1026, classe 4
- Protection contre les chutes en position fermée : DIN 18008-6
- Conformité à la DIN EN 12978 et à la directive Machines / marquage CE
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions de commande : 90 × 250 cm ou 90 × 300 cm
Ouverture progressive jusqu’à environ 80° en 60 secondes
Largeur d’ouverture projetée : environ 799 mm
Deux moteurs électriques, positionnés sur les côtés courts
Commande par interrupteur à clé avec fonction à action maintenue « homme mort »
Alimentation secteur 230 V avec recharge automatique des batteries intégrées
Autonomie en cas de coupure de courant : environ 20 cycles d’ouverture
Pente de la costière : 5° pour l’écoulement de l’eau et l’effet autonettoyant
Hauteur de la costière : env. 40,5 cm côté égout et env. 48 cm côté faîtage
Coefficient Ug des vitrages : 0,6 W/(m²K)
Isolation acoustique des vitrages : 39 dB
Transmission lumineuse : de 31 % à 72 % selon le vitrage
Facteur solaire / transmission énergétique : de 24 % à 51 % selon le vitrage
Étanchéité à la pluie battante : DIN EN 1027, classe E
Résistance à la charge due au vent : DIN EN 12211, classe C5
Perméabilité à l’air : DIN EN 1026, classe 4
Protection contre les chutes en position fermée : DIN 18008-6
Conformité à la DIN EN 12978 et à la directive Machines / marquage CE
Matériaux
- Aciers
- Aluminium
Labels et certifications
- EN
- Normes CE
Divers
Accès à combiner avec un escalier droit fourni sur site
Protection solaire extérieure réglable disponible en option
Huit variantes de vitrage : isolation thermique ou protection solaire, avec ou sans film mat
Applications : toitures végétalisées, installations photovoltaïques et équipements de ventilation
Utilisation possible dans les bâtiments industriels, résidentiels et publics
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Industrie
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