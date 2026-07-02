Le Campus Versailles s’agrandit dans l’aile de Saint-Cloud du château

Le Campus Versailles étend ses activités avec 3 000 m² supplémentaires dédiés à la formation, aux ateliers et aux métiers du patrimoine.

Cinq ans après l’ouverture d’un premier site pilote de 1 000 m² au sein de la Grande Écurie du Roi du château de Versailles, le Campus Versailles poursuit son développement avec l’aménagement de 3 000 m² supplémentaires dans l’aile de Saint-Cloud du même bâtiment. Ces nouveaux espaces sont destinés à accueillir des activités de formation, de production et de promotion des métiers de l’artisanat et des savoir-faire.

Lancé en 2021 comme démonstrateur, le Campus Versailles a progressivement élargi son périmètre d’action pour devenir un établissement spécialisé dans la transmission des savoir-faire et de la formation aux métiers artisanaux.

Ateliers, résidences et espaces de formation

Le développement du site s’accompagne de nouvelles offres de formation structurées autour de cinq filières : patrimoine bâti, métiers d’art et design, horticulture et paysage, gastronomie, ainsi qu’accueil et tourisme. Le Campus Versailles indique poursuivre son ambition de proposer un outil de formation « au service de la réhabilitation et du déploiement des métiers de l’artisanat et du patrimoine comme moteurs d’innovation, de développement des compétences et de création de valeur en France et à l’étranger ».

L’extension du Campus Versailles prévoit la création de nouveaux ateliers, espaces de formation, résidences d’artisans et espaces événementiels. Selon l’établissement, ces aménagements doivent permettre d’élargir l’offre proposée à ses différents publics.

Le Campus Versailles entend notamment contribuer à l’attractivité des métiers de l’artisanat et à la transmission des savoir-faire dans un secteur qui représente 68 milliards d’euros du PIB français, selon une étude du cabinet Les Éclaireurs publiée en novembre 2024 citée par Campus Versailles.

L’établissement met également en avant une dimension sociale, en lien avec les enjeux d’orientation professionnelle, de réindustrialisation, de revitalisation des territoires et de réinsertion de publics en situation de fragilité.

Le Campus Versailles affirme par ailleurs vouloir intégrer les enjeux de transition écologique à ses parcours de formation, en abordant les questions d’approvisionnement, de fabrication, de production, de réparation et de distribution sous l’angle des ressources, des matériaux et des techniques mobilisés.

Enfin, le projet prévoit le développement de nouvelles approches pédagogiques fondées sur la pratique, le travail collaboratif et l’accompagnement des apprenants, avec l’objectif de répondre aux besoins exprimés par les professionnels du secteur.

« Cette extension du Campus Versailles marque une nouvelle étape dans notre développement et dans la structuration d'un écosystème unique dédié aux métiers artisanaux, aux métiers d'excellence et aux métiers d'avenir », souligne Armelle Weisman, directrice du Campus Versailles.

De nouvelles formations autour des métiers du patrimoine

Parmi les nouvelles offres de formation, l’aile de Saint-Cloud accueillera notamment une licence intitulée « De la Terre à la Table », portée conjointement par CY Cergy Paris Université et le Campus Versailles. Celle-ci s’appuiera sur un restaurant-école consacré à la gastronomie durable.

« Cette nouvelle phase de développement constitue une opportunité majeure pour renforcer l'offre d'enseignement supérieur dans des secteurs stratégiques et ouvrir de nouvelles perspectives d'excellence académique et professionnelle », indique Laurent Gatineau, président de CY Cergy Paris Université.

À la rentrée 2027, les nouveaux espaces accueilleront également la licence professionnelle CAPMAD (Création artisanale, patrimoine et matériaux durables : de la matière à l’objet). Ce cursus sera organisé en trois années, articulées autour d’une phase de découverte, d’une spécialisation puis d’une professionnalisation.

14 M€ investis dans la réhabilitation de l’aile de Saint-Cloud

Porté par le château de Versailles, CY Cergy Paris Université, la Région Île-de-France et les partenaires du Campus, le projet s’appuie sur la réhabilitation de l’aile de Saint-Cloud, représentant un investissement de 14 millions d’euros.

La réhabilitation de l’aile de Saint-Cloud a été confiée à Philippe Prost et à son agence. L’architecte présente l’opération comme un projet de transformation inscrit dans la continuité du patrimoine existant : « Conserver, c’est transformer. Mener ce projet est une occasion formidable d’œuvrer à la transmission des savoir-faire et de l’excellence à la française dans ce lieu unique qu’est la Grande Écurie du Roi du château de Versailles. »

Selon l’équipe de maîtrise d’œuvre, le projet vise à démontrer la capacité d’adaptation d’un édifice historique conçu avec des matériaux durables tels que la pierre, le bois et l’ardoise. Philippe Prost rappelle ainsi l’évolution des usages du site au fil du temps : « Jules Hardouin-Mansart a construit des bâtiments royaux pour y loger des chevaux. Après qu’elles aient abrité l’armée, puis l’administration, il nous revient aujourd’hui la délicate mission d’aménager les écuries pour y installer des ateliers de fabrication et de création, de transmission et d’innovation, d’en faire une vitrine en France comme à l’international ».

Les interventions reposent sur trois principes principaux : la lisibilité et la réversibilité des aménagements afin de préserver la lecture du bâti historique ; la flexibilité des espaces grâce à des éléments assemblés, démontables et remontables ; et une recherche d’économie de moyens visant à limiter les transformations apportées à l’existant.

Le chantier est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du château de Versailles. La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Agence d’Architecture Philippe Prost et par Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments historiques.