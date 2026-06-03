Calme et lumière naturelle pour un campus durable et innovant

Lumière naturelle et calme au cœur d’un environnement urbain

Comment créer une véritable qualité de vie dans un lieu situé proche d’un aéroport, de voies ferrées et d’une autoroute ? Au Campus EUREF de Düsseldorf, l’architecture choisi de répondre à cette question par une structure oorientée vers l’intérieur : le bâtiment crée un univers protégé et apaisé en s’isolant des nuisances sonores qui l’entourent.

Le campus d’innovation réunit entreprises, centres de recherche et start-ups spécialisées dans des domaines aussi variés que l’énergie, les mobilités et le développement durable. Au centre de ce bâtiment de près de 80 000 mètres carrés se trouvent plusieurs patios couverts, abritant des espaces végétalisés, des zones de restauration ainsi que des espaces de communication. Ces espaces favorisent le travail, les échanges et la détente tout en rendant les enjeux de durabilité concrètement perceptibles.

La verrière LAMILUX Glass Roof PR60 joue ici un rôle central. Grâce à ses grandes surfaces vitrées, elle permet la création de patios baignés de lumière naturelle en associant transparence, protection contre les intempéries, isolation acoustique et uun haut niveau de protection solaire.

La lumière naturelle au service du confort

Les grandes surfaces vitrées impliquent un haut niveau d’exigence en matière de confort thermique pour préserver le climat intérieur. Pour le Campus EUREF de Düsseldorf, LAMILUX a ainsi développé un concept de vitrage et d’ombrage étudié spécifiquement pour le projet. Des impressions spéciales sur les vitrages réduisent les apports de chaleur tout en créant une lumière douce et diffuse. Il en résulte des espaces intérieurs sans éblouissement, une impression d’atmosphère ouverte, favorisant aussi bien les échanges que concentration. Les patios baignés de lumière deviennent ainsi les principaux espaces de séjour du campus et permettent une impression d’espaces aérés malgré la densité des infrastructures environnantes.

Haute isolation acoustique pour des sites complexes

Outre l’apport de lumière naturelle et une stricte protection thermique, la qualité acoustique a également joué un rôle essentiel. La proximité immédiate des grands axes de transport imposait des exigences particulièrement élevées pour l’enveloppe du bâtiment. Les vitrages acoustiques la verrière LAMILUX Glass Roof PR60 réduisent considérablement ces nuisances sonores et créent une ambiance de calme au sein des patios couverts.

L’architecte Johannes Tücks résume parfaitement cet effet : « On voit les avions – mais on ne les entend pas. »

Une architecture à verrières au service de bâtiments durables

AAvec la verrière LAMILUX Glass Roof PR60, LAMILUX associe l’apport de lumière naturelle, l’isolation thermique et la ventilation naturelle dans un système intégré. La forte pénétration de la lumière du jour réduit le besoin d’éclairage artificiel, quand les vitrages à haute performance thermique contribuent à limiter les pertes d’énergie. Des ouvrants de ventilation supplémentaires favorisent l’aération naturelle et permettent de réduire les besoins en refroidissement motorisé.

Avec le Campus EUREF de Düsseldorf, LAMILUX montre comment des systèmes d’éclairages zénithaux modernes peuvent contribuer à l’efficacité énergétique et à la qualité de vie dans des bâtiments durables.

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