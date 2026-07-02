Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Colas décroche un nouveau contrat ferroviaire au Chili !

Partager l'article
Urbanisme
Publié le 02 juillet 2026 à 6h35, mis à jour le 02 juillet 2026 à 11h27, par Camille Decambu
Colas Rail, filiale du groupe Colas, a remporté un contrat pour la construction de la futur ligne 9 à Santiago, au Chili. Montant de l’opération : environ 104 millions d’euros.
©Colas - Batiweb
©Colas

Le 25 juin, le groupe Colas, spécialiste des travaux publics au sein du groupe Bouygues Construction, a officialisé un nouveau contrat dans le cadre de la réalisation de la future ligne 9 du Métro de Santiago, via sa filiale Colas Rail. 

L’entreprise Colas avait déjà remporté, le contrat de construction et de maintenance des lignes 3 et 6 du métro de la capitale chilienne, lors de la dernière décennie. « Depuis 2016, elles assurent également la maintenance de l’ensemble du réseau métropolitain, qui compte aujourd’hui sept lignes, 149 km de voie double et 143 stations », lit-on dans le communiqué. 

Une intervention estimée à 104 millions d'euros

 

Le contrat porte sur les études, la fourniture, l’installation et la mise en service des systèmes électriques, ainsi que du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) associé. Son intervention vaut environ 104 millions d’euros.  

Colas aura pour mission de desservir 19 stations, un centre de maintenance et pour finir remisage. La construction de cette nouvelle ligne 9 permettra de connecter 7 lignes entre elles, qui seront desservies d’ici 2030. Le chantier représentera un total d’environ 2,5 milliards d’euros

Colas participera à la construction de centres de distribution, de huit sous-stations (locaux pour appareils). Lui est confiée également l’installation de 39 postes d’éclairage. Le développement de cette infrastructure mettra en global 20 ans.  

Le président de Colas Rail, Hervé Le Joliff déclare : « […] Ce succès renforce la position de Colas Rail comme acteur de référence du ferroviaire au Chili et confirme l’expertise du groupe sur les projets complexes […] »  

Par Nathan Nabati

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Camille Decambu
Journaliste - Batiweb

Camille Decambu est un nom collectif utilisé pour les publications réalisées par la rédaction de Batiweb.
Ces articles sont produits par l’équipe éditoriale du média, composée de journalistes spécialisés dans le secteur du bâtiment et de la construction.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.