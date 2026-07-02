Colas Rail, filiale du groupe Colas, a remporté un contrat pour la construction de la futur ligne 9 à Santiago, au Chili. Montant de l’opération : environ 104 millions d’euros.

Le 25 juin, le groupe Colas, spécialiste des travaux publics au sein du groupe Bouygues Construction, a officialisé un nouveau contrat dans le cadre de la réalisation de la future ligne 9 du Métro de Santiago, via sa filiale Colas Rail.

L’entreprise Colas avait déjà remporté, le contrat de construction et de maintenance des lignes 3 et 6 du métro de la capitale chilienne, lors de la dernière décennie. « Depuis 2016, elles assurent également la maintenance de l’ensemble du réseau métropolitain, qui compte aujourd’hui sept lignes, 149 km de voie double et 143 stations », lit-on dans le communiqué.

Une intervention estimée à 104 millions d'euros

Le contrat porte sur les études, la fourniture, l’installation et la mise en service des systèmes électriques, ainsi que du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) associé. Son intervention vaut environ 104 millions d’euros.

Colas aura pour mission de desservir 19 stations, un centre de maintenance et pour finir remisage. La construction de cette nouvelle ligne 9 permettra de connecter 7 lignes entre elles, qui seront desservies d’ici 2030. Le chantier représentera un total d’environ 2,5 milliards d’euros.

Colas participera à la construction de centres de distribution, de huit sous-stations (locaux pour appareils). Lui est confiée également l’installation de 39 postes d’éclairage. Le développement de cette infrastructure mettra en global 20 ans.

Le président de Colas Rail, Hervé Le Joliff déclare : « […] Ce succès renforce la position de Colas Rail comme acteur de référence du ferroviaire au Chili et confirme l’expertise du groupe sur les projets complexes […] »

Par Nathan Nabati