Colas décroche un nouveau contrat ferroviaire au Chili !
Le 25 juin, le groupe Colas, spécialiste des travaux publics au sein du groupe Bouygues Construction, a officialisé un nouveau contrat dans le cadre de la réalisation de la future ligne 9 du Métro de Santiago, via sa filiale Colas Rail.
L’entreprise Colas avait déjà remporté, le contrat de construction et de maintenance des lignes 3 et 6 du métro de la capitale chilienne, lors de la dernière décennie. « Depuis 2016, elles assurent également la maintenance de l’ensemble du réseau métropolitain, qui compte aujourd’hui sept lignes, 149 km de voie double et 143 stations », lit-on dans le communiqué.
Une intervention estimée à 104 millions d'euros
Le contrat porte sur les études, la fourniture, l’installation et la mise en service des systèmes électriques, ainsi que du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) associé. Son intervention vaut environ 104 millions d’euros.
Colas aura pour mission de desservir 19 stations, un centre de maintenance et pour finir remisage. La construction de cette nouvelle ligne 9 permettra de connecter 7 lignes entre elles, qui seront desservies d’ici 2030. Le chantier représentera un total d’environ 2,5 milliards d’euros.
Colas participera à la construction de centres de distribution, de huit sous-stations (locaux pour appareils). Lui est confiée également l’installation de 39 postes d’éclairage. Le développement de cette infrastructure mettra en global 20 ans.
Le président de Colas Rail, Hervé Le Joliff déclare : « […] Ce succès renforce la position de Colas Rail comme acteur de référence du ferroviaire au Chili et confirme l’expertise du groupe sur les projets complexes […] »
Par Nathan Nabati
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Ferroviaire
- Chili
- Colas
- Afficher plus
Colas : engagé pour un futur durable et inclusif
Dans son magazine Routes n°52, Colas présente ses actions pour une construction routière plus durable, innovante et inclusive, au service des territoires.
Colas finalise sa première acquisition routière en Allemagne
Colas finalise l’acquisition des activités de construction routière et de recyclage de Frauenrath en Allemagne. Une opération qui permet l'intégration de 150 millions d'euros d’activité en 2025.
Relier Gare du Nord à Gare de l’Est : un nouveau tunnel percé !
Début juin, NGE a lancé un chantier souterrain à Paris. Le but : créer une circulation piétonne plus fluide entre la Gare de l'Est et Gare du Nord.
Le filet Inox, un produit qui a la cote !
Certains d'entre vous se posent des questions concernant les filets inox. Mais réellement à quoi ca sert ? Pour répondre à toutes vos questions, j'ai décidé de réaliser une interview au sein de la société...